СОХРАНИТЬ ПАМЯТЬ О ДУХОВНОСТИ

Дому-музею имени народного поэта Абхазии Дмитрия Гулиа исполнилось сорок пять лет.

По словам директора Дома-музея Светланы Корсая, Гулиа построил это здание своими руками, а после смерти поэта в 1960 году его супруга Елена Бжалава подарила этот дом государству.

Она добавила, что в Дом-музей Гулиа приходят многие. Часто посещают ученики местных школ, там проходят литературные вечера и встречи с молодыми писателями. При всем этом, отметила Корсая, здание нуждается в капитальной реставрации. Дом был построен более ста лет назад. На сегодняшний день он находится, можно сказать, в опасном состоянии. Частичные ремонтные работы были проведены после войны несколько раз, но музей нуждается в капитальном ремонте.

По материалам Спутник-Абхазия

Номер: 99Выпуск: 3839Рубрика: обществоАвтор: Спутник-Абхазия