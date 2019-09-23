ВЕЛИКИЕ ОБ АБХАЗИИ

Чилийский классик Пабло Неруда побывал в 1957 году в Абхазии, а затем в своих мемуарах рассказал, что ему запомнилось и что привлекло его на «земле солнца».

«Я встретился с величественными Кавказскими горами, где много сосен и диких зверей. Черное море надело к нашему приезду синее платье. Отовсюду доносился сочный запах цветущих апельсиновых деревьев». Так он описывал первое знакомство с Абхазией в мемуарах «Признаюсь: я жил».

Попал Неруда в Абхазию, скорее всего, благодаря Константину Симонову. Они дружили. О том визите сохранилась небольшая заметка с фотографией на четвертой полосе газеты «Советская Абхазия» от 19 мая 1957 года.

«Мы – в Сухуми, главном городе Абхазии – маленькой советской республики… У этой земли солнца, хлебов и бескрайних виноградников другое звучание, легкий средиземноморский акцент. У мужчин – особая походка, у женщин – руки и глаза Италии или Греции»,– писал Пабло Неруда.

По материалам Спутник-Абхазия

Номер: 99Выпуск: 3839Рубрика: обществоАвтор: Спутник-Абхазия