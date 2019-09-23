ВЫБОРЫ ДЛЯ СПЛОЧЕНИЯ ОБЩЕСТВА И НАРОДА

Выборы главы государства – это историческое событие. В принципе выборы президентов – это будущее развитие, но, к сожалению, не всем это удаётся, и достигнутые ими результаты не могут быть одинаковыми. Здесь происходит испытание мудрости, у кого она есть, не могут передать её тем, у кого её нет. Здесь проверяется каждый, здесь каждый осознаёт, что в этом есть глубокий урок.

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Между прочим, у всех президентов есть общая беда, как и у всей нашей страны. Это то, что мы, победив в войне, с трудом справляемся сегодня с нашими мирными проблемами. Здесь, безусловно, присутствует снижение нравственной культуры личностного характера. Дело в том, что у послевоенной молодёжи отсутствует тот личностный хребет, та туго натянутая струна духа и характера, которые были у военного поколения, хотя она, может быть, и умнее, более раскованна, более мобильна. Словом, заинтересованную молодёжь можно увидеть везде, где можно получить какой-то интеллектуальный и нравственный заряд. Но беда в том, что всё это носит в основном потребительский характер: молодёжь не работает. А любая работа – это самостоятельность, ответственность, готовность за всё платить. Работа – это вообще взрослое дело. Неработающий – не государственный человек. Сегодня существует проблема молодёжи и проблема самого общества. Общество хочет развиваться, но не может, у него бессилие, потому что оно не едино, расколото на части. У нас нет органа, как был, например, комсомол, который занимался бы молодёжью. Поэтому молодые люди лишены чувства исторических традиций и ответственности за Родину. Особенно существенна здесь вероятность необратимых последствий исторических выборов, ибо воспитание молодёжи в духе исторической культуры – это, прежде всего, духовное здоровье молодёжи. У кого этого нет, нет и будущего. Ведь молодёжь – это будущее Абхазии.

Перед руководством страны стоит фактически задача исторического значения. Провести реформы во всех учебных заведениях, особенно в школе, где из года в год разрушаются воспитание и образование духовного начала в человеке, воля и способности к самостоятельным усилиям, т.е. гуманитарное и физическое воспитание учащихся. Здесь есть над чем работать, молодёжь должна быть физически крепкой, сильной. Она может сколько угодно защищать свой народ и любить его, но в действительности без физической подготовки не будет способна осуществить своё пожелание. Очень обидно, что нынешние выпускники школ недостаточно знают историю Абхазии, абхазскую литературу и язык. А без этих знаний невозможно стать настоящим патриотом Родины.

Таким образом, у нас уже в течение многих лет идёт борьба, чтобы «перескочить» наверх, а наверху все так же, как и внизу. То есть низы должны быть так развиты, чтобы на них могли опереться те, кто находится наверху. Так что дела обстоят гораздо серьёзнее и шире, чем мы думаем.

Если быть объективным, надо сказать, что за всю нашу внутреннюю жизнь в государстве отвечают все четыре президента, и делить их на своих и чужих не следует. Улучшить жизнь народа, конечно, все они хотели, они приложили максимум энергии и силы, чтобы поднять экономику, которая развалена, и всю, и отдельно по отраслям. Но у них это не получилось. Главная причина, на наш взгляд, в том, что наши президенты с самого начала не смогли навести в стране государственный порядок, необходимую дисциплину. Дело дошло до того, что населению ничего толком не было предложено, а само население не смогло понять и выбрать вид и форму своего труда и вести его сообразно со смыслом, а не по каким-либо соображениям и навязанным показателям. Фабрики и заводы были разрушены, создать новые не смогли, а абхазский крестьянин забыт, сконфужен и как-то растерялся после того, как перестали функционировать колхозы и совхозы. Прежняя строгая власть держала крестьян в повиновении, заставляла их выполнять непосильные задания. А когда они получили свободу, то не знали, что делать с огромными площадями дедовских земель.

Видимо, здесь нужны глубокие реформы, которые могут решить задачу экономической самостоятельности страны. В современном смысле она означает простую вещь. Когда говорят «экономическая независимость», не имеют в виду какое-либо государство, которое само себя полностью снабжало бы и кормило – такого вообще не существует в современном мире. Когда говорят об экономической независимости, то имеется в виду только одно: без какого-либо внешнего насилия или внеделовых критериев иметь право самому понимать своё дело, определить вид и форму своего труда и вести его с умыслом его целесообразности и выгоды.

Речь идёт, прежде всего, о том, чтобы превратиться в современную цивилизованную нацию. Быть свободным – значит, иметь силу и способность быть свободным. Для меня все затронутые национальные задачи – это задачи создания истинно свободной и процветающей Абхазии, сильной Абхазии в том смысле, где можно свободно жить, дышать и продвигаться вперёд по общечеловеческому пути. Созидательный процесс в Абхазии должен вести к рождению цивилизованного гражданского общества, отличного от государства, общества как самостоятельной жизни человеческих групп, чьи интересы кристаллизуются в системе, и где политическая многопартийность соответствует реальной действительности.

Всё, что мы сегодня имеем, – это результат деятельности всех наших президентов, и я лично их расцениваю одинаково, и у меня дома висят их фотографии как глав государства. Так делалось в царское и коммунистическое время. При этом надо сказать, что каждый из них имеет свои преимущества, и ни у кого это не должно вызывать раздражение.

Если бы не Владислав Ардзинба, мы эту войну не смогли бы выиграть, это все нормальные люди понимают, и они его выдвинули первым человеком в Абхазии. Это я считаю абсолютно правильным. Его имя звучит по всему миру не потому, что он первый президент, а потому, что он был единственным лидером нашего народа, в него верила основная масса населения Абхазии, в этом была его сила. Владислав Ардзинба показал себя выдающимся стратегом и организатором Победы, он создатель нашего государства, он, несомненно, выдающаяся личность.

Между прочим, с того времени, как стал Председателем Верховного Совета Абхазии, он каждый день набирал очки в пользу Абхазии. Но кучка хулиганов-политиков Грузии пророчила беды: «Политика Ардзинба обернётся для Абхазии наказанием, дестабилизирует её внутренний мир». Мы слышали от них назидательные поучения в таком роде: «Тот, кто не знает азбуки и арифметики политики, её логики, не может рассчитывать на успех, его политика, несомненно, провалится». Грузинские политики-прохиндеи, они это говорили с поддержки американских архитекторов перестройки грузинской политики на Кавказе. Бог нам судья, политика Ардзинба победила политиков США и ельциновской России, он спас свою страну от грузинской чумы. Он был и остался знаменем и совестью всего абхазского народа.

Думаю, что со мной согласятся читатели, что если нынешний президент и бывшие президенты работали бы в условиях советской власти на высших постах, то нет сомнения, что они работали бы блестяще. Ведь сама система советской власти не давала бы им работать плохо. Эта система была так устроена, что любой руководитель, избранный или назначенный, прежде всего, работал с народом.

Здесь следует учесть, что страна ещё переживает болезненно-переходное состояние. Социалистический строй разрушен, а к новому население не приспособилось. Прежние нравы и обычаи отмирают и мельчают, остаются в силе только деспотичные мелочи и формы, уживающиеся преимущественно с отрицательными сторонами новых понятий. Необходимо отметить, что значительная часть интеллигенции, особенно проживающая в Сухуме, падает морально, подчиняясь влиянию богатых чиновников, которые всё с большим основанием считают их своим политическим орудием. Здесь присутствуют родственные отношения, т.е. эти чиновники выдвинуты с помощью родственных отношений.

Ведь известно, что дороги нашей Абхазии не всегда были гладкими, она жила в круговороте больших событий. А они были праздничные и трагические, теперь снова стали праздничными, возвышенными и красивыми. Радостное событие – это наша Победа над грузинским врагом-оккупантом, оно не должно проходить мимо гражданина Абхазии, ибо эта победа собрала воедино все свидетельства о времени прошлом и мысли о будущем Абхазии. Эта Победа стучит в дверь каждому из нас и говорит: «Мои дорогие друзья, что вы делаете для того, чтобы меня защитить, я вас защитила, а теперь вы меня?» Имеется в виду, что эта большая Победа должна породить бесконечные победы внутри страны. Иначе мы можем её потерять, это не та вещь, которую сегодня потерял, а завтра нашёл. Если всенародную Победу потерять, то это навсегда.

Ведь Владислав Ардзинба по узким тропинкам, по трудным дорогам шёл правильно и уверенно, а вот мы на прямой, широкой, праздничной дороге заблудились, сбились с пути. Это потому, что Владислав Ардзинба шёл со своим народом, а мы шагаем иногда отдельно от своего народа.

Крепкое и развитое общество необходимо нашему государству как солнце земле. В этом важную роль играют правильно организованные и правильно проведённые выборы президента и депутатов Парламента.

Выборы Парламента и депутатов Парламента – государственное и общественное политическое дело всего народа. Качество проведения выборов, безусловно, зависит от политического качества самого абхазского общества: каково оно, – таковы и результаты выборов. Эти оба качества взаимосвязаны и неразрывны. Они друг друга могут оживить, поднять на высоту, а могут друг друга похоронить своей раздробленностью.

Как говорил Рауль Хаджимба, «мы один народ, независимо от национальности». Но, к сожалению, этого единства мы никак не достигли, наоборот, раскол общества и всего народа, даже среди самих абхазов, становится всё более и более опасным. Здесь присутствует определённое соответствие и закономерность, когда народ един, то его воля исполняется сполна, и наоборот, если воля народа исполнена – значит, народ един.

Но не без основания можно заметить, что единство народа нарушается, и оно запутано созданием многочисленных партийных и общественных организаций. Сложность этого вопроса заключается в том, что эти объединения больше решают не общенародные и государственные проблемы, а свои личные вопросы. Во время выборов президента и депутатов это обнаруживается весьма наглядно. Политические мечтания каждой организации – это борьба за власть с целью захватить её во что бы то ни стало. Поэтому во многих странах мира законом запрещено функционирование каких-либо партийных и общественных организаций, даже профсоюзных. Между прочим, это помогло поднять уровень развития экономики. Вот почему некоторые интеллектуальные люди Абхазии давным-давно осознают, что в целях успокоения народа и наведения государственного порядка необходима ликвидация партийно-общественных организаций до тех пор, пока избиратели не поднимут свой личный уровень культуры по отношению к общественно-политическим делам страны.

Всё, что происходит в нашей стране связано только с тем, что многие чиновники забыли великого Владислава Ардзинба. Надо же иметь мужество признать историческое значение этой фигуры. Ведь он подарил свободу Абхазии, но не свободу голодать, не свободу нищенствовать. Владиславу Ардзинба действительно было легче, ибо за ним стоял весь народ, готовый защитить Родину; он был на самом деле гением. Он первым призвал к необходимости свободы и первым добился, чтобы бывшая автономная Абхазия стала свободной и независимой.

При всей «демократичности» по форме выборов мы своим голосованием плодим опасных болтунов, доверяя им судьбу своей страны. Присутствующие на выборах негативные явления – по причине, прежде всего, дикой заинтересованности самих же избирателей. Именно мы сами помогаем планомерно и сознательно истреблять абхазскую совесть, Аламыс и Апсуара как сверху, так и снизу. Сам наш человек – избиратель, по словам Фазиля Искандера, чтобы выжить, «истребляет её (совесть. – В.П.) в ceбe».

Владимир ПИЛИЯ, кандидат исторических наук

Номер: 99Выпуск: 3839Рубрика: политикаАвтор: Владимир ПИЛИЯ, кандидат исторических наук