Друг республики

ОН ВСЕГДА – РЯДОМ С АБХАЗИЕЙ

(Константина Затулина мы знаем хорошо. Но давайте познакомимся еще раз)

Итак, Константин Федорович Затулин. Он – Специальный представитель Государственной Думы РФ по вопросам миграции и гражданства, первый заместитель Председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов, руководитель Института стран СНГ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи православия, является членом разных объединений: Научного совета при Совете Безопасности РФ, правительственных комиссий по делам соотечественников за рубежом и по миграционной политике. Выполняет еще много других возложенных на него обязанностей.

Родился Константин Затулин 7 сентября 1958 г. в г. Батуми (Аджарская АССР) в семье офицера, полковника погранвойск, почетного чекиста. Но детство свое провел в Сочи, там окончил среднюю школу №1 и сразу начал трудиться (два года работал художником в художественной мастерской). С 1977-го по 1981-й – студент исторического факультета МГУ имени М. Ломоносова, красный диплом. В 1985 г. там же окончил аспирантуру. В годы учебы активно занимался общественной, комсомольской работой. Много внимания начал уделять молодежи, занимающейся вопросами экономики, и в 1989-1993 годах стал организатором, а потом и директором Ассоциации молодых руководителей предприятий СССР (ныне – Российский союз промышленников и предпринимателей). А в 1993 году создал Объединение «Предприниматели за новую Россию» и руководил им, принял участие в выборах в Государственную Думу РФ 1-го созыва. Был избран депутатом и возглавил впервые созданный в ГД Комитет по делам СНГ и связям с соотечественниками. Позже стал инициатором создания Правительственной комиссии РФ по делам соотечественников за рубежом и Совета соотечественников при Государственной Думе РФ.

С 1996 года и по настоящее время Константин Федорович – директор созданного по его инициативе Института стран СНГ (Институт диаспоры и интеграции). Это первое и пока единственное научное учреждение, полностью посвятившее себя изучению проблем нового зарубежья и положения наших соотечественников за рубежом.

К.Затулин – один из учредителей партии «Единая Россия», член её Центрального политического совета. Указом Президента РФ В.В.Путина был назначен членом Общественной палаты РФ, вошел в состав Комиссии по общественной дипломатии и поддержке соотечественников.

При такой загруженности находил время и с удовольствием вел авторские программы на канале «ТВ-Центр» (проблемы постсоветского пространства). Он – автор множества публикаций в российских и зарубежных СМИ и книг. Одна из книг – «Россия и Абхазия: две страны – один народ» (М., 2011 г.) презентовалась в Абхазии и, естественно, нашла здесь благодарного читателя.

Константин Федорович – потомственный казак. Избран членом постоянного Президиума Всемирного конгресса казаков, включен в состав Совета при Президенте РФ по делам казачества.

Никак нельзя обойти молчанием и его увлеченность спортом. В студенческие годы был чемпионом МГУ по самбо. Играет в теннис. Выступал защитником в команде футбольного клуба Правительства Москвы. Член правления теннисного клуба «Большая шляпа», ежегодно организует благотворительные теннисные турниры. И Абхазия не стала исключением – здесь турнир назван «Большая абхазская шляпа». В 2009 г. Затулин получил Русский кубок Федерации тенниса России в номинации «Посол Доброй теннисной воли». Он – вице-президент Федерации боевого самбо Москвы, член попечительских советов федераций боевого самбо России и тенниса России.

Вот такие разносторонние интересы и широкие контакты у депутата, политика, ученого, общественного деятеля. Однако дело еще и в том, что список должностей, а также организаций, советов, федераций, комиссий и т.д., в которых он состоит, можно продолжать еще долго. И главное здесь то, что везде Константин Затулин не просто числится и состоит, он ответственно и серьезно работает. А потому и заслуженно награждается. Он – кавалер многих орденов и медалей, отмечен разными наградами и званиями. Указом Президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба, «за активную помощь и поддержку, оказываемые Абхазии, и большой личный вклад в защиту прав народа Абхазии» Константин Федорович Затулин награжден орденом «Ахьдз-Апша» третьей степени. А 28 сентября 2008 г. Указом Президента Республики Абхазия Сергея Багапш Константину Затулину присвоено звание Почетного гражданина Республики Абхазия, которого он удостоен «за большой личный вклад в защиту и отстаивание права народа Абхазии на самоопределение и укрепление дружбы между Российской Федерацией и Республикой Абхазия». Константин Затулин – почетный доктор Абхазского госуниверситета, это звание присвоил ему Ученый совет АГУ.

С самого начала Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 годов, весь период послепобедного возрождения и развития, и сегодня – во всех наших делах, событиях – торжественных и разных других – Константин Федорович рядом. Вот и сейчас, в нынешних наших выборах президента Абхазии он в первом туре возглавил делегацию наблюдателей российского Парламента, и был не просто наблюдателем. Он анализировал ситуацию, сделал выводы, обобщения и считает правильным и необходимым настрой на взаимопонимание, на конструктивное согласие во имя Абхазии, ее народа, ее завтрашнего дня.

Вот к этому очень уважаемому человеку, опытному государственному деятелю, политику и большому другу Абхазии газета «Республика Абхазия» и обратилась с вопросами, которые нам задают наши читатели, и ответы на которые они хотели бы получить, в том числе и от опытного, всегда держащего руку на пульсе времени, хорошо знающего историю и проблемы нашей страны, Константина Затулина.

В приемной Затулина, куда позвонила редакция, были очень корректны, пообещали поспособствовать организации телефонного разговора с Константином Федоровичем. И вскоре помощник Затулина Иван Скориков сообщил о его готовности пообщаться с журналистом абхазской государственной газеты и передал его личный телефонный номер.

Беседа наша была обстоятельной и достаточно продолжительной. Слушая ответы Затулина на заданные вопросы, его мнения по разным ситуациям и вопросам, мне становилось понятно, что все, о чем он говорил, а практически все связано с Абхазией, ему не надо вспоминать, даже если это события давно минувших дней. В его памяти они ярки, четки и дороги ему. А его анализ разных наших проблем, прошлых и нынешних, нельзя не оценить – Константин Федорович все воспринимает остро, его многое заботит, волнует и он ищет оптимальное разрешение любого вопроса.

Вот из этих его ответов и мнений, из наших прежних контактов и общений с ним, из некоторых его выступлений, заявлений, публикаций и сложилась достаточно полная и, безусловно, интересная картина его многогранной деятельности, в которой, как мы это хорошо знаем, очень серьезное внимание и место уделяется и отводится Абхазии. Редакция уверена, что это будет и интересно нашим читателям, и во многом прояснит то, что их волнует.

Отвечая на первый вопрос, который прозвучал так: «Константин Федорович, в Абхазии очень уважают Вас, очень ценят Вас и Ваше отношение к нашей стране. Что послужило отправной точкой для установления таких дружественных и доверительных контактов между Вами лично и Абхазией?», он сказал:

– Я с большим уважением отношусь к Абхазии и ее народу. Но основой этих отношений стало не наше соседство: Сочи – Абхазия, как полагают некоторые. В советское время – в детстве и юности – я в Абхазии бывал только как гость, любовался красотами Сухума, Рицы, Пицунды… Потом учеба в Москве – МГУ, истфак. А вот осознание результатов распада СССР, сострадание к небольшой Абхазии, ставшей в 1992 году жертвой грузинской агрессии, преступная несправедливость к ее народу, трагедии, ворвавшиеся в ее жизнь, заставили меня почувствовать свою причастность к судьбе этой республики. В период Отечественной войны народа Абхазии я стал часто бывать в Гудауте, которую грузинская сторона называла не иначе, как «гудаутская клика». Познакомился с Владиславом Ардзинба. Понял значимость этого человека. Стал его другом. И мое мнение было сформировано полностью. Я постоянно следил за абхазскими событиями. И, как мог, помогал. Возил гуманитарный груз в Ткуарчал. Выступал в прессе. Например, в газете «Комсомольская правда» я написал: «Мне довелось проехать по победившей Абхазии тогда, когда гильзы перед взятым с боем Домом правительства еще были теплыми... Понимая всю боль и трагедию, которые пришлось пережить людям в Абхазии, я хотел бы сейчас говорить не о былом, а о новом испытании, выпавшем на их долю. Это – испытание миром. Испытание миром, которое переживает Абхазия, – нелегкий вызов вчерашней общей военной семье: надо иметь мужество проявить гибкость, терпимость, установить пределы своего «могу» и «не хочу»…

…Какие бы планы ни строились, никто не собирается оккупировать Абхазию, вопреки воле народов Абхазии красть у нее победу, передавать ее насильно под прежний скипетр. Вопрос о будущих взаимоотношениях будут решать в переговорах, сколько бы они ни длились, Грузия и Абхазия. Наша же роль заключается просто в том, чтобы сказать, что мы не допустим несправедливости и кровопролития на земле Абхазии. Мы хотим и надеемся дружить, жить в мире со всеми народами, которые прежде были нашими согражданами…».

Константин Федорович вспоминает, что когда в 1993 году в Государственной Думе РФ 1-го созыва он возглавил впервые созданный Комитет по делам СНГ и связям с соотечественниками, то провел первые парламентские слушания о грузино-абхазском конфликте и пригласил все стороны. Надо было решить, какую линию избрать России. А вскоре Президент России Борис Ельцин поехал в Грузию. «Я добился принятия Обращения к Ельцину, и его подписали все фракции Госдумы, о том, чтобы он не заключал договор о продолжении военного конфликта в Абхазии, не заключал соглашения о перевооружении грузинской армии. И в итоге результаты этого визита не были ратифицированы. Навязывание грузинской стороной понятие «абхазский сепаратизм» не прошло! – с большим удовлетворением заключает мой телефонный собеседник.

Готовясь к беседе с Затулиным, знакомясь с самыми разными материалами, я обратила внимание на одно заседание Госдумы, состоявшееся в феврале 1995 года. На него депутат Затулин вынес вопрос «О гуманном отношении к нуждам населения Абхазии». Убеждена, отрывки из стенограммы этого заседания для нас не просто интересны, а особо значимы:

«Затулин К.Ф., председатель Комитета Государственной Думы по делам СНГ и связям с соотечественниками: «Уважаемые депутаты! На вчерашнем заседании Совета Государственной Думы было предложено сегодня вновь поставить вопрос о гуманном отношении к нуждам населения Абхазии. Обращаю внимание на то, что если мы задержимся с принятием этого Постановления, то возможны вполне конкретные случаи смерти просто от голода и холода, в связи с тем, что в результате определенных мер Абхазия оказалась в блокаде и со стороны Грузии, и со стороны России. Речь идет о гуманитарной акции в отношении пенсионеров и женщин».

Председательствующий: «Депутат Затулин предложил включить в повестку дня вопрос о принятии Постановления о гуманном отношении к населению Абхазии. Прошу голосовать».

«Проголосовало «за» – 214 чел., 47,9%. Проголосовало «против» – 0 чел., 0,0%. Воздержалось – 1 чел., 0,2%.

Голосовало – 215 чел. Не голосовало – 232 чел.

Результат: не принято».

Затулин: «Уважаемые депутаты, я убедительно прошу вернуться к голосованию о включении в повестку дня проекта Постановления о гуманном отношении к населению Абхазии. Не к Абхазии, а к ее жителям! Однажды уже было сказано: «Спешите делать добро». В данном случае речь идет о том, что если мы это будем рассматривать через две недели, то смертей прибавится – просто от истощения. Посмотрите, пожалуйста, текст – там нет никакой политики».

Председательствующий: «Ставится на голосование предложение депутата Затулина: вернуться к голосованию о включении в повестку дня проекта Постановления о гуманном отношении к населению Абхазии. Прошу голосовать».

Результаты голосования.

«Проголосовало «за» – 231 чел., 99,1%. Проголосовало «против» – 1 чел., 0,4%. Воздержалось – 1 чел., 0,4%

Голосовало – 233 чел. Не голосовало – 0 чел.

Результат: принято».

Председательствующий: «Ставится на голосование: включить в повестку дня данный вопрос».

Результаты голосования.

«Проголосовало – «за» 241 чел., 53,9 %. Проголосовало «против» – 1 чел., 0,2%. Воздержалось – 1 чел., 0,2%.

Голосовало – 243 чел. Не голосовало – 204 чел.

Результат: принято».

Давайте, дорогие читатели, вернемся на 24 года назад, в февраль 1995-го. Стенограмма заключительного голосования свидетельствует: «голосовало «за» – 243 человека», вообще не голосовало – 204. Значит, эти 204 не согласны с мнением Затулина, с его позицией. Значит, они его противники? Сколько же надо иметь мужества, сколько убежденности в своей правоте, настойчивости, упорства, чтобы добиться желаемого, добиться справедливости, в которой так особо нуждалась тогда Абхазия. Не может быть предела нашей благодарности бескорыстному, по-человечески доброму и благородному отношению Константина Федоровича Затулина к проблемам Абхазии, к судьбе Абхазии, к народу Абхазии.

…Во время нашей беседы Константин Федорович напомнил, что во время грузинской войны в Абхазии и после нее российское Министерство иностранных дел и российские демократы симпатизировали грузинской стороне. А военные структуры России четко занимали другую позицию: Абхазию нельзя давить агрессией. Что касается Государственной Думы, то она всегда принимала документы в поддержку Абхазии и Южной Осетии. Однако это не всегда совпадало с мнением официальной Москвы. Но ситуация изменилась, когда к власти пришел Владимир Путин. Константин Затулин очень рад, что в отношениях к Абхазии все-таки восторжествовали правда и честность.

– Меня с Абхазией сроднили большое желание, чтобы победили справедливость, борьба за нее и конкретные отношения с людьми: дружба, взаимопонимание, добрые знакомства. И с Владиславом, и с другими абхазскими товарищами, – заключает Затулин.

Свой ответ на мой вопрос: «Константин Федорович, Вы нередко бываете в Абхазии, участвуете во многих важных событиях, вот недавно возглавляли делегацию наблюдателей от Российской Федерации на выборах президента Республики Абхазия. Как Вы считаете, произошли ли у нас в стране заметные перемены после победного окончания войны? И что очевидно для Вас?» Затулин начал так:

– Есть присловье: «Пройти огонь, воду и медные трубы». Так вот, в 1992-1993 годах Абхазия прошла через «огонь». Этот «огонь» сформировал патриотизм, героизм, стремление к независимости. Это понятно. А вот «медные трубы» – здесь сложнее. Не все получилось так, как хотелось. Каждому президенту Абхазии выпало свое время с его особенностями и трудностями. Я особенно дружил с двумя первыми. Это – Владислав Ардзинба и Сергей Багапш. Общаясь с обоими, я понял: то, что сделал Владислав, не смог бы сделать Сергей, но и наоборот тоже. Владислав Ардзинба стал лидером нации в самое страшное и тяжелое для народа время: война, смерти, поражения, победы, стремление к построению государства, завоевание ценой жизней подлинной независимости. Владислав Ардзинба – истинный ученый – сумел закалиться в депутатских схватках, являясь депутатом Верховного Совета СССР. Ему с его жестким характером трудно было идти на компромиссы.

Сергей Багапш – это признание независимости Абхазии Российской Федерацией. И в этот период незаменимы были его огромный опыт работы с людьми – комсомольская, советская, партийная деятельность, его коммуникабельность, умение для пользы дела из своих врагов делать друзей, в нужный момент идти на компромисс.

И Владислав Григорьевич Ардзинба, и Сергей Васильевич Багапш – оба эти президента ответили на вопросы, которые им поставила история.

– Я убежден, – продолжает Константин Федорович, – что признание Россией независимости Абхазии вполне достаточно для ее дальнейшего развития. Однако Абхазия сегодня как бы застыла в развитии – сказывается послевоенный синдром обеспокоенности. А он порождает самые разные конфликты, сомнения, противоречия: нельзя разрешить продажу иностранным гражданам земли, квартир, домов, нельзя привлекать иностранные инвестиции. Такие опасения не всегда понятны. В то же время в республике нет умения и навыков вести современный бизнес. На все это накладывается и то, что в жизнь вступает молодежь, которая не прошла испытания войной, трагедией, борьбой за независимость. И она задает вопросы, которые не задали бы те, кто испытал на себе жизненные удары и тяготы.

– Экономика республики сегодня развивается из прибыли, но это очень далекий путь для развития, и он не решает всех проблем сегодняшнего государства. Надо Абхазии разобраться и с преступностью в стране – слабость карающей руки правосудия также очень мешает дальнейшему развитию. Некоторые мои друзья-абхазы считают, что пока преступников не станут отправлять на отбывание наказания в Россию, ничего в этом плане не изменится, – говорит Затулин.

А далее он подчеркнул:

– А вот всю западную «королевскую рать» такое состояние абхазского общества устраивает. Эта самая «рать» предпочитает «сотрудничество без признания». И в интернете на Россию сыплются постоянные упреки. А ведь Россия поссорилась с миром в 2008 году после признания ею независимости Абхазии и Южной Осетии. И это надо понимать.

– Сегодня я бы очень хотел, чтобы Абхазия стала более широкой. И, повторяю снова, с помощью России у нее есть все условия для такого развития. Российско-абхазские отношения укреплены поддержкой, которую Россия продолжает оказывать Абхазии. А это – помощь в экономической области, содействие в вопросах безопасности и обороны. И если в Абхазии принимаются верные решения, правильно используется поступающая из России помощь, то страна может эффективно развиваться.

…Вот с такой настойчивостью, принципиальностью, а порой и с трудностями известный российский государственный деятель, политик, а для нас еще и друг, советчик, помощник и просто хороший и глубокопорядочный человек Константин Федорович Затулин боролся и борется за сегодняшнюю Абхазию, за ее завтрашний день, за ее народ.

Спасибо ему за все это.

Беседовала и подготовила публикацию Лилиана ЯКОВЛЕВА

P. S. В начале сентября у Константина Федоровича был день рождения. Коллектив газеты «Республика Абхазия», ее читатели поздравляют его, желают крепкого здоровья, традиционного абхазского долголетия, свершения многих добрых дел на благо людей, России и Абхазии.

Номер: 99Выпуск: 3839Рубрика: политикаАвтор: Лилиана ЯКОВЛЕВА