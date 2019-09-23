ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад направил поздравительную телеграмму Президенту Республики Абхазия Раулю Хаджимба по случаю его переизбрания на пост Президента.

«Уважаемый Рауль Джумкович!

Мне доставляет большую радость поздравить Вас с подтверждением доверия к Вам абхазского народа и Вашим избранием на второй президентский срок. Желаю Вам дальнейших успехов и новых достижений на Вашем пути во благо народа Абхазии.

Мы ожидаем продолжения наших совместных усилий по строительству крепких отношений между нашими странами в интересах наших братских народов. Фундаментом этих отношений стал Ваш визит в Сирию в прошлом году.

Желаю Вам, господин Президент, всего наилучшего, крепкого здоровья, счастья и примите уверения в моем высоком к Вам уважении и почтении».

Номер: 99Выпуск: 3839Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА