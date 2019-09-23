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23.09.2019

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Коллектив РГУ «Издательство газеты «Республика Абхазия» выражает искренние соболезнования работникам газетной типографии Тимуру Кварчия по случаю смерти сестры Фатимы Родиковны Кварчия и Василию Гриценко в связи со смертью жены Татьяны Кимовны Нармания-Гриценко.


Номер:  99
Выпуск:  3839
Рубрика:  общество
Автор:  Коллектив РГУ «Издательство газеты «Республика Абхазия»

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