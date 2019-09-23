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23.09.2019
Номер: 99
Выпуск: 3839
Рубрика: общество
Автор: Коллектив РГУ «Издательство газеты «Республика Абхазия»
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Коллектив РГУ «Издательство газеты «Республика Абхазия» выражает искренние соболезнования работникам газетной типографии Тимуру Кварчия по случаю смерти сестры Фатимы Родиковны Кварчия и Василию Гриценко в связи со смертью жены Татьяны Кимовны Нармания-Гриценко.
Номер: 99
Выпуск: 3839
Рубрика: общество
Автор: Коллектив РГУ «Издательство газеты «Республика Абхазия»