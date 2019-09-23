СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Коллектив РГУ «Издательство газеты «Республика Абхазия» выражает искренние соболезнования работникам газетной типографии Тимуру Кварчия по случаю смерти сестры Фатимы Родиковны Кварчия и Василию Гриценко в связи со смертью жены Татьяны Кимовны Нармания-Гриценко.

Номер: 99Выпуск: 3839Рубрика: обществоАвтор: Коллектив РГУ «Издательство газеты «Республика Абхазия»