ПРАЗДНИК НАШИХ БРАТЬЕВ

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил Президента Республики Южная Осетия Анатолия Бибилова с Днем Республики.

«Уважаемый Анатолий Ильич!

Сердечно поздравляю Вас и весь братский народ Южной Осетии по случаю 29-й годовщины образования республики.

20 сентября 1990 года Совет народных депутатов принял исторический документ – Декларацию о национальном суверенитете республики. Этот день стал важным шагом на пути становления современной Южной Осетии.

На протяжении многих лет осетинский народ прокладывал путь к обретению независимости, к построению полноценного, международно-признанного государства. Много славных сынов и дочерей Южной Осетии отдали свои жизни во имя того, чтобы нынешнее поколение могло жить в свободном государстве. Именно поэтому сегодняшняя дата особо значима для каждого осетина.

Признание 26 августа 2008 года независимости Южной Осетии Российской Федерацией стало важным этапом современной истории вашей страны, потом и кровью заслужившей свою свободу».

Номер: 99Выпуск: 3839Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА