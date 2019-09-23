МИНУВШАЯ НЕДЕЛЯ РЕСПУБЛИКИ

ОБ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКЕ

19 сентября глава государства Рауль Хаджимба прокомментировал общественно-политическую ситуацию в стране, а также ряд заявлений, прозвучавших в последние дни.

«Суд продолжается, и будем надеяться, что решение будет полезным для нашей страны. По поводу обращения Александра Анкваб об организации новых выборов с выдвижением Хаджимба и Квициниа в одной команде нужно отметить, что для нас это не новость.

Так называемый меморандум подготовлен представителями неправительственного сектора и Астамуром Тания, который неизвестно кого представляет. Что касается позиции остальных, она хорошо известна. Это привычное состояние нашего неправительственного сектора, которому всегда нужно оправдывать ожидание западных грантодателей.

Вчера также Алхас Квициниа сделал заявление, в котором сказал о нашей встрече и вроде бы раскрыл тайну нашего разговора. Никакой тайны не было, ему было предложено стать вице-премьером для того, чтобы объединить наше общество. И не я просил этой встречи, она состоялась после разговора с представителями фамилии Квициниа, которые обещали переговорить с ним, «с тем, чтобы вы сами обговорили эту ситуацию».

Помимо Алхаса Квициниа в эти дни предлагали свои встречи и другие. И такие встречи состоялись. Кто-то желал реально выйти из этой ситуации путем переговоров, кто-то говорил о возможности объединения усилий, но, по-моему, Алхасу Квициниа об этих встречах ничего не известно. Он плохо знает, что вокруг него происходит.

Удивляет то, что, пойдя на эту встречу и разговаривая со мной, он потом уже в своем заявлении называет меня человеком, совершившим «госпереворот». Так почему он со мной разговаривает? Странная логика человека, называющего себя политиком. Единственное, в чем я ему отдаю должное, он отказался от должности вице-премьера, но предложил назначение Премьер-министром Аслана Бжания, на что получил категорический ответ «нет».

Манипуляции итогами выборов продолжаются, и я не сомневаюсь, что большинство наших людей понимает, что так продолжаться не может. Выборы состоялись, победитель назван, и следует перестать манипулировать итогами выборов», – отметил Рауль Хаджимба.

Номер: 99Выпуск: 3839Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА