В МОСКВЕ ПЕРЕИЗДАНЫ АБХАЗСКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ

В издательстве «Детская литература» издана книга абхазских народных сказок «Сын Оленя» под редакцией литературоведа и переводчика Хухута Бгажба. Ранее сборник сказок выходил в 1978 году.

Руководитель проекта Татьяна Соловьева вручила книгу Чрезвычайному и Полномочному Послу Республики Абхазия в России Игорю Ахба.

По словам Соловьевой, руководство издательства приняло решение переиздать серию «Сказки наших народов», выходившую в советское время. Книги этой серии предназначены для среднего школьного возраста. В новом издании сохранены прежние формат, иллюстрации, шрифт. Книга «Сын Оленя» вышла тиражом в 3000 экземпляров.

«Мы презентовали эту книгу на книжной выставке, проходившей недавно в Москве. Она вызвала большой интерес. Ведь многие любят Абхазию, ездили туда на отдых и сохранили теплые воспоминания», – отметила руководитель проекта.

Со своей стороны, Игорь Ахба поблагодарил руководство издательства и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

Номер: 100Выпуск: 3840Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс