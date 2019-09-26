КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ЭКЗАМЕН

Что показали наши выборы? Как в любом политическом действе – плюсы и минусы.

Мы не очень обрадовались такому большому количеству претендентов на пост главы государства. Стали себя сравнивать с какими-то странами, где, дескать, выдвигалось в президенты еще больше граждан, от 20 до 40 человек.

Первый наш плюс: мы увидели, что кто-то хочет изменить ситуацию в стране к лучшему. Каждый из претендентов за предвыборный период озвучил свои программы и видение, как решать проблемы. Большой плюс – говорили они искренне, уверенно, с большим чувством любви к своей республике.

Мы большая страна, потому что Победители в своих вековых жизненных испытаниях нашего развития. Немаловажно, что несмотря на удары судьбы мы сохранили свой народ, язык, идентичность, не особенно растеряли свои традиции и национальный кодекс аборигенности.

Геополитически на физической карте мы действительно небольшая страна с небольшим количеством населения. Так получилось. Мы знаем, достоверно или по слухам, практически каждого гражданина своей республики, особенно публичных и тех, кто занимается общественно-политической деятельностью.

Минусы пошли тогда, когда наши граждане, а тем более потенциональный электорат, начал «просеивать» кандидатов в президенты через фильтры своего сознания.

Люди сразу восприняли их – кого по родственным, дружеским отношениям, другие сразу прикинули, что будут иметь выгоду, если проголосуют за того или другого. Естественно, за 25 послевоенных лет у нас появилась устойчивая прослойка обиженных на любую власть, которая их отстранила от кресла, незаконного обогащения за счет государства или от экономических серых схем.

Будущие избиратели сразу распределили кандидатов в президенты на категории – новые молодые лица со смелыми идеями и новаторскими мыслями, но не имеющие опыта большой политики, а значит, вполне возможно, на самой высшей точке Олимпа могут просто не справиться с очень серьезными вызовами страны и внешнего мира.

Не очень доверился электорат тем кандидатам, которые пошли во власть по просьбе временно стоящих в тени граждан, обладающих определенным опытом расстановки необходимых им сил.

Не понравилось нашим гражданам, что многие кандидаты в президенты, уйдя из властных структур, (вдруг) обнаружили, что в стране творится «черт те что». И стали уверять граждан, что они знают, как «исправить положение». Но интересно, все граждане знают, что ни один наш президент никогда не отказывался от предлагаемых хороших реальных идей своих коллег, партий, объединений, движений, которые несут пользу стране.

Большой плюс нашим гражданам, которые активно приняли участие в выборах президента РА, несмотря на некоторые недовольства, откровенное давление анонимщиков в соцсетях. Электорат выразил свои чувства тому или иному президенту на высший пост.

Выборы – это выражение обеспокоенности, надежды, это – помощь своей земле, которой все мы желаем благополучия и процветания. Это даже обсуждать не следует.

Другой вопрос: кто что делает для этого и как?

Известно, кто прошел первый тур и с каким результатом.

Второй тур вновь показал плюс наших граждан. Беспокоясь за республику, они вновь приняли активное участие в голосовании. Надо отметить, что в обществе чувствовались некоторая усталость, раздражительность от проводимых выборов, прежних, нынешних и т.д.

Несмотря на все перипетии выборной кампании, слияние союзов, переходов одних к другим, гражданский долг нашим населением был выполнен до конца.

Нынешний Президент был переизбран на второй срок большинством голосов. Вот тут-то и началось. «Опытные юристы-депутаты», политологи и другие стали населению разъяснять до тонкостей все статьи, пункты Конституции и Законов, и убеждать, что выборы 2019 года незаконны, а значит, не состоялись. Подключились к этой «протестной кампании» социальные сети.

На этом медийном поле «трудятся» наши анонимщики, а также их коллеги из России, Украины, Молдовы, Грузии. Ну бог с ними, с этими скрытыми писаками.

Президент Грузии Зурабишвили, оценив ход наших выборов и переизбрание президента «оккупированной территории», заявила: «Женевские переговоры проводятся нерезультативно, без толку. Встречи грузинской и абхазской сторон в Галском районе вообще надо прекратить. Те проекты, которые работают на Абхазию (поездки на лечение граждан, отдых, перемещение товаров через Ингур, учеба в вузах Грузии), должны быть усилены, поэтому необходимо создать особую структуру под эгидой только США, которые могут наладить прямой «диалог» (читай – сближение) Грузии и Абхазии в скором времени. Им (абхазам) надо помочь для сохранения себя».

Наши выборы 2019 года и переизбрание нынешнего Президента РА на второй срок кому-то спутали карты. Тбилиси явно разочарован их итогами в Абхазии. А мы, наверное, думали, что нашей выборной кампанией 2019 года интересуются люди только от реки Псоу до реки Ингур.

Каждое наше действие сегодня отслеживается, и вырабатываются планы против нашей победы, независимости и желания состояться как государство. Не секрет, что для своих проектов недоброжелатели берут сведения из наших внутренних соцсетей, где мы поливаем грязью друг друга, не щадя живота своего, думая, что это читается в пределах нашей республики.

Поэтому когда отдельные наши чиновники, депутаты, общественники, обиженные, а ранее «сидевшие» в госучреждениях говорят, что нынешние выборы не состоялись и надо их проводить заново, явно что-то недооценивают – на следующие выборы электорат просто не придет. И выдвигаться должны уже другие кандидаты. А выбор есть? Не задумываясь о последствиях, мы, сами того не желая, создаем ситуацию, которая, в конце концов, сработает против нас.

Также возникают вопросы: почему отдельные группы всезнающих юристов, в том числе отдельные депутаты, хотят доказать обществу непререкаемое исполнение Законов РА, когда дело касается кресла № 1? А когда убивают, похищают, закидывают гранатами людей, насилуют, сжигают дома наших граждан, те же правоведы, партии сидят тихо и Закон РА не вспоминают.

Есть надежда, что из минувшей выборной президентской кампании все мы сделали правильный вывод и сдали жизненный экзамен – не перешли опасную черту, за которой – явный раскол общества с дальнейшими неуправляемыми процессами.

Недруги Абхазии всегда будут ждать момент, когда в наше общество можно внести сумятицу. Как ни странно бы звучало это, но они хотят ее создать путем наших собственных ошибок. Так что у нас, видимо, еще впереди новые экзамены на нашу состоятельность и зрелость.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 100Выпуск: 3840Рубрика: политикаАвтор: Юрий КУРАСКУА