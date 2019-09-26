ОСНОВАТЕЛЬНЫЙ ДОМ С СУХУМСКИМ ХАРАКТЕРОМ

Из цикла «Абхазские тетради»

Каждый город, поселок, деревня отличаются неповторимым своеобразием, которое воплощается прежде всего в архитектурных особенностях. Такие особенности в первую очередь отражают исторический путь и природно-климатические, а также экономические условия жизни.

Важно то, что архитектурные особенности надолго запечатлевают условия жизни людей в рамках той или иной эпохи. В широком смысле здания – это и есть те структуры повседневности, которые отражают живую историю города.

В этом отношении нельзя не отметить эпоху бурного расцвета модерна в Абхазии в конце Х1Х- начала ХХ века, с процветавшими табачными и прочими магнатами, оставившими значимый след в сухумской архитектуре.

Однако не менее значимый след в архитектуре был оставлен в период правления И.В. Сталина в СССР. Целая эпоха с конца 1930-х и до конца 1950-х годов в Сухуме, как и во многих других городах СССР, ознаменовалась постройкой капитальных многоквартирных домов в стиле так называемого сталинского ампира.

Характерно, что на пространстве бывшего СССР «сталинки» до сих пор пользуются повышенным спросом, что неудивительно. Несмотря на почтенный возраст, эти квартиры обладают высокими потребительскими качествами: просторными и отдельными комнатами, удобным расположением, продуманностью планировки.

Можно сказать, что уровень жизни обладателей таких квартир: партийных, хозяйственных руководителей, высших военных чинов, представителей творческой, научной и образовательной интеллигенции сопоставим с уровнем жизни сегодняшних представителей элиты: владельцев и менеджеров крупных предприятий, государственных служащих, занимающих высокие посты. Более того, многие представители сегодняшней элиты, проживающие в Сухуме, несмотря на огромный выбор вариантов, предпочитают проживать именно в таких домах.

Очевидно, что сталинские дома обладают какой-то сложно объяснимой привлекательностью. Эта неосязаемая привлекательность включает что-то еще, помимо удобства проживания. Скорее всего, речь идет об ассоциации «сталинок» с неповторимым очарованием всё дальше и дальше уходящей от нас эпохи – трудной и героической, опасной, но полной надежд.

Эта эпоха отражалась и на внешнем виде жилых домов. Возьмем в качестве примера жилой трехэтажный дом на перекрестке улиц Ардзинба и Званба, запечатленный на одной из фотографий Сухума 50-х годов. Адрес в настоящее время – улица Званба, 48.

Особенность этого дома выражается прежде всего в необычности планировки – по краям дома находятся массивные угловые башни, соединенные мощным корпусом дома, расположенным наискосок от улицы Званба. Без сомнения, планировка дома отражает порожденный имперским стержнем эпохи индивидуальный стиль.

Внешний вид привлекает внимание прежде всего своеобразным сочетанием разных видов окон и типичными для «сталинок» маленькими балконами. Однако эти балконы, с узкими выносными плитами, украшены белыми балясинами и перилами белого цвета, достаточно редкими в сталинских домах. Этот декор балконов роднит дом с дворцами эпохи барокко и некоторыми помещичьими усадьбами Российской империи.

Необычная планировка дома позволила разместить по центру дома на внешней стороне дворик, огороженный массивным фигурным забором, который сам по себе может претендовать на произведение искусства. Дом таким образом получил свое огороженное пространство, внутри которого были в свое время высажены пальмы. Поэтому одно из неофициальных названий дома – Дом с пальмами. Иногда его называли также Домом энергетика.

Громада дома как бы нависает над «захваченным» общественным пространством дворика, показывая всем, что это – его территория, «чужие» здесь не ходят. Возможно поэтому при попадании во внешний дворик многих охватывает удивительное чувство уюта и спокойствия. Такое чувство – верное свидетельство того, что старый, степенный дом принимает вас как дорогого гостя, как бы напоминая о лучших абхазских традициях.

В целом сталинские дома в других городах исчезнувшего СССР, особенно на территории нынешней России, имеют некоторые отличия от «сталинок» Сухума. Эти отличия связаны в первую очередь с местоположением – в Сухуме «сталинки» несут отпечаток той величественной эпохи, но одновременно имеют определенные трудно уловимые черты, связанные со спецификой южного, в масштабах бывшего СССР, имперского стиля в архитектуре.

Южный стиль «сталинок», при всей их монументальности, неизменно содержит в себе черты чего-то легкомысленного, беззаботного, курортного. Возможно, такой эффект достигается за счет сочетания различных цветов с преобладанием белого. Может быть, неповторимое очарование возникает благодаря пальмам, которые растут рядом с домом на фоне греческих декоративных колонн ионического типа. Невольно возникают ассоциации со стройной фигурой женщины.

Окна дома с двориком и пальмами в центре Сухума еще долго будут излучать так нужное людям для жизни тепло. Важно и то, что дом с пальмами или, лучше сказать, дом с сухумским характером занял свое особое место в неповторимой и разнообразной сухумской архитектуре.

Вадим ЧЕХА, председатель «Россотрудничества» в Абхазии

Номер: 100Выпуск: 3840Рубрика: обществоАвтор: Вадим ЧЕХА, председатель «Россотрудничества» в Абхазии