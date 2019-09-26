НОВОСТИ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов обсудил с председателем Правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером вопросы экспорта газа в республику. Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Дина Гассиева.

«На встрече были обсуждены сроки реализации проекта газификации населенных пунктов Республики Южная Осетия», – сказала Гассиева.

Отмечается, что генеральная схема газификации предполагает газификацию порядка 200 населенных пунктов, строительство более 520 км межпоселковых и 370 км внутрипоселковых газопроводов.

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Представители генеральных прокуратур Южной Осетии и России провели совместный круглый стол в Цхинвале, в ходе которого обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и обменялись опытом по ряду направлений деятельности.

Встреча прошла в рамках реализации программы сотрудничества между ведомствами. Часть обсуждения была посвящена теме экстрадиции лиц в Россию и из России и вопросам правовой помощи. Коллеги из России в подробностях рассказали о работе по этим направлениям. Представители югоосетинской прокуратуры поставили перед гостями несколько вопросов, для решения которых им требуется содействие.

«Мы направили в Россию много уголовных дел коррупционной направленности, однако не можем добиться возмещения ущерба по ним. К примеру, недавно во Владикавказе рассматривалось одно из таких дел в отношении бывшего главы Нацбанка Южной Осетии Олега Дзантуева. Он был осужден на три года, суд внес решение о взыскании долга, а на его имущество был наложен арест», – сказал генпрокурор Южной Осетии Урузмаг Джагаев.

В то же время, отметил он, имущество Дзантуева находится на территории России, в связи с чем возникает вопрос о том, как его реализовать и вернуть средства потерпевшей стороне, в данном случае бюджету Южной Осетии.

Генпрокурор также попросил содействия в вопросах объявления в международный розыск лиц, которые совершили преступления на территории Южной Осетии. В частности, он отметил, что в республике расследуется уголовное дело в связи с войной в августе 2008 года, когда погибли граждане России, в том числе российские миротворцы.

Номер: 100Выпуск: 3840Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия