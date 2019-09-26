ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ ПОБЕДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ АБХАЗИИ

27 сентября – День освобождения города Сухум:

10:00 – церемония возложения цветов к Мемориалу Славы, г. Сухум;

11:30 – открытие мемориальных досок добровольцам Отечественной войны народа Абхазии на Гумистинском мосту;

16:00 – праздничный концерт в Абхазской государственной филармонии им. Р. Гумба.

30 сентября – День Победы и Независимости Республики Абхазия (памятный нерабочий день):

10:00 – церемония возложения цветов к Мемориалу Первому Президенту Республики Абхазия В. Г. Ардзинба, с. Нижняя Эшера;

11:00 – церемония возложения цветов к Мемориалу Славы, г. Сухум;

12:00 – торжественное прохождение войск у Мемориала Славы, г. Сухум;

12:30 – начало акции «Бессмертный полк» у Государственного русского театра драмы имени Ф. А. Искандера;

14:00 – фотовыставка «Эхо войны» в Государственном музее Боевой Славы им. В. Г. Ардзинба;

14:30 – выставка художников Республики Южная Осетия к 26-летию Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. в Центральном выставочном зале Союза художников РА;

18:00 – торжественное мероприятие ко Дню Победы и Независимости в Абхазской государственной филармонии им. Р. Гумба;

20:00 – праздничный салют в г. Сухуме.

Номер: 100Выпуск: 3840Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс