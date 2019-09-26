СОГЛАШЕНИЕ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ АБХАЗИИ

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил подписать Соглашение о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил Абхазии.

Проект предложен российским Правительством. В документе отмечается: «Принять предложение Правительства Российской Федерации о подписании Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных cил Республики Абхазия». Согласно Распоряжению, Минобороны РФ поручено провести с участием МИД России переговоры с абхазской стороной и по достижении договоренности подписать Соглашение.

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Соглашение о финансировании Россией расходов на модернизацию Вооруженных сил Абхазии, по мнению Посла РФ в Республике Абхазия Алексея Двинянина, будет способствовать укреплению боеспособности Абхазской армии, сообщает РИА Новости.

«Оцениваем упомянутое секторальное соглашение с позитивной стороны. Его подписание является свидетельством тесного сотрудничества двух стран по военной линии. Уверен, что документ будет способствовать модернизации Абхазской армии и укреплению ее боеготовности», – сказал Посол.

Алексей Двинянин также отметил, что это секторальное соглашение стало результатом Договора между Россией и Республикой Абхазия о союзничестве и партнерстве от 24 ноября 2014 года.

Номер: 100Выпуск: 3840Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс