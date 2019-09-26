БОЛЬШОЙ ПУТЬ ГРАЖДАНИНА АПСНЫ

24 сентября Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба принял общественного и политического деятеля, поэта, кавалера ордена «Ахьдз-Апша» II степени Геннадия Аламиа по случаю официального празднования его 70-летнего юбилея.

Глава государства отметил роль и активное участие Геннадия Аламиа в деле строительства государства.

«Вы всегда участвовали во всех этапах строительства нашего государства, считая самым главным судьбу своей Родины. Вашу поэзию отличают философские мотивы и образы, подсказанные Вам самой жизнью. Ваше творчество любимо нашим народом. Вы широко известны также и как публицист и профессиональный переводчик. Уверен, что у Вас впереди еще много дел. Крепкого здоровья Вам, всем Вашим родным, благополучия и удачи во всем», – сказал Президент.

Геннадий Аламиа поблагодарил главу государства.

«Главное, конечно, не возраст, а то, как ты чувствуешь себя. Возраст, как говорят, определяется не годами, а внутренним состоянием. Не могу праздновать свой юбилей, вспоминая то, что мы пережили ребят, которые отдали свои жизни совсем молодыми. Мне не приносит большой радости то, что я прожил больше, чем они. Хочется увидеть еще более светлое будущее нашей страны. Они погибли, надеясь на это, и ради этого нам всем нужно жить дружно, без распрей, во благо нашего народа и его будущего. Спасибо Вам большое», – сказал Геннадий Аламиа.

Номер: 100Выпуск: 3840Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА