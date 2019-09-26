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26.09.2019
Номер: 101
Выпуск: 3841
Рубрика: политика
Автор: Соб. инф.
ПОБИТЫЙ «БИТЫЙ» ЛИС
Чтобы сохранить себя, он «успешно» перебегал из одной политической системы в другую. Развалил и продал СССР. Потом взялся за Абхазию. Под предлогом охраны железной дороги войска госсовета Грузии за несколько дней думали решить «вопрос с абхазами и им сочувствующими».
Его политика всегда замешивалась на лжи, угодничестве и хитрости. История воздала должное за все его деяния.
Номер: 101
Выпуск: 3841
Рубрика: политика
Автор: Соб. инф.