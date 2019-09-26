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ПОБИТЫЙ «БИТЫЙ» ЛИС 26.09.2019

ПОБИТЫЙ «БИТЫЙ» ЛИС

Чтобы сохранить себя, он «успешно» перебегал из одной политической системы в другую. Развалил и продал СССР. Потом взялся за Абхазию. Под предлогом охраны железной дороги войска госсовета Грузии за несколько дней думали решить «вопрос с абхазами и им сочувствующими».

Его политика всегда замешивалась на лжи, угодничестве и хитрости. История воздала должное за все его деяния.


Номер:  101
Выпуск:  3841
Рубрика:  политика
Автор:  Соб. инф.

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