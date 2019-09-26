ПОБИТЫЙ «БИТЫЙ» ЛИС

Чтобы сохранить себя, он «успешно» перебегал из одной политической системы в другую. Развалил и продал СССР. Потом взялся за Абхазию. Под предлогом охраны железной дороги войска госсовета Грузии за несколько дней думали решить «вопрос с абхазами и им сочувствующими».

Его политика всегда замешивалась на лжи, угодничестве и хитрости. История воздала должное за все его деяния.

Номер: 101Выпуск: 3841Рубрика: политикаАвтор: Соб. инф.