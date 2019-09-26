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ИЗ ХРОНИКИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НАРОДА АБХАЗИИ 1992-1993 ГГ.
1992 год
14 августа – вторжение войск госсовета Грузии в Абхазию под видом охраны железной дороги, начало Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов;
15 августа – высадка грузинского морского десанта в поселке Гантиади (зона г. Гагра). К вечеру 15 августа первая группа добровольцев из Кабарды во главе с Султаном Сосналиевым на автобусе «Икарус» пересекла абхазскую границу по р. Псоу;
18 августа – Сухум полностью захвачен грузинскими войсками. На подконтрольной грузинским войскам территории грабежи, мародерство и насилие приобретают массовый характер;
19 августа – Гагра полностью захвачена грузинскими войсками;
25 августа – командующий грузинскими войсками полковник Гия Каркарашвили предъявил абхазской стороне ультиматум о прекращении в 24 часа военных действий. Он заявил: «Если из общей численности погибнет 100 тысяч грузин, то из ваших погибнут все 97 тысяч»;
16 сентября – Постановления Президиума ВС РА «О вооруженной агрессии войск Госсовета Грузии против Абхазии» и «О геноциде абхазского народа»;
1 октября – абхазские части переходят в наступление, занят пос. Колхида;
2 октября – начались ожесточенные бои за освобождение Гагры;
11 октября – создание Министерства обороны РА и Генерального штаба МО РА. Исполняющим обязанности министра обороны назначен полковник Владимир Аршба, начальником Генштаба – полковник Султан Сосналиев;
26 октября – операция по освобождению города Очамчыры закончилась неудачно. Попытка высадки морского десанта абхазской армии;
30 ноября – освобождение села Кочара Очамчырского района;
2 декабря – Шеварднадзе заявил: «Они хотят войны, они ее получат».
1993 год
5 января, 15-16 марта – наступательные операции абхазской армии на Сухум;
20 сентября – абхазское командование предлагает грузинским войскам прекратить сопротивление и по безопасному коридору выйти из блокированного Сухума. Ответа не последовало;
21-26 сентября – уличные бои в Сухуме, успешные операции на Восточном фронте;
27 сентября – освобождена столица РА г. Сухум, Государственный Флаг РА водружен на фронтоне здания Верховного Совета;
28 сентября – Шеварднадзе бежал из Абхазии;
28 сентября – историческая встреча Гумистинского (Западного) и Восточного фронтов у Кодорского моста;
30 сентября – преследуя отступающего противника, абхазские войска вышли к абхазо-грузинской границе по реке Ингур.
Номер: 101
Выпуск: 3841
Рубрика: политика
Автор: Соб. инф.