ГЕРОЙ

Как было много тех героев,

Чьи неизвестны имена.

Навеки их взяла с собою

В свой край, неведомый, война.

О героях Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов написано очень много. И в то же время мало. Журналисты пишут в основном о подвигах одних и тех же людей, помещая свои статьи в книгу, из книги – снова на газетную полосу. Но героические поступки на фронте и в тылу врага совершали многие люди. Они просто скромно умалчивали о своих подвигах, не претендовали на звания и ордена или просто не дожили до Дня Победы. Их единственной наградой была независимая Родина – свободная Абхазия. Вот почему я решила написать о Руслане Владимировиче Синицине, кавалере ордена Леона, который всего четырнадцать дней не дожил до главного праздника молодой Республики Абхазия – Дня Победы.

Да, война – очень жестокое испытание. И не только физическое, но и психологическое. Выдержать его может далеко не каждый. А этот двадцатилетний парень с большими карими глазами смог. Да ещё находясь в глубине вражеского тыла и управляя БМП-03, участвовал во всех военных операциях и сражениях на Восточном фронте. Мысль о том, что он может отомстить за своих погибших друзей и освободить свою многострадальную землю, политую их кровью, от врага, делала его сильным и мужественным. Это было испытание и духовной прочности Руслана Синицина.

Он родился в 1971 году в городе Ткуарчале. Окончив Мыркулскую сельскую школу Очамчырского района, был призван в ряды Советской Армии. Служил в танковых войсках в Германии. Именно поэтому механик-водитель Руслан Синицин всю войну провёл в кабине БМП-03. После службы готовился к поступлению в Абхазский государственный университет. Однако война внесла свои жестокие коррективы в его молодую жизнь. Трудно вспоминать те суровые дни войны. Хотя то, что выстрадано и пережито, забвению не подлежит. Память, одетая в солдатскую шинель, для ветерана войны неизбывна. Их, бывших бойцов, с годами всё чаще догоняют пули и осколки. Но они и через годы остаются бойцами, скромные и гордые. Опалённые боями и непобеждённые. Однако даже эта участь обошла молодого бойца. Он положил свою недолгую молодую жизнь на алтарь Победы во имя будущего поколения своей любимой Родины.

Боевая машина пехоты под номером 03 досталась Мыркулскому батальону в качестве военного трофея в декабре 1992 года в селе Мыркула. Когда враг предпринял наступление на это село, она подорвалась на противотанковой мине. Машина была сильно повреждена. Ремонтная группа под руководством Геннадия Никитченко приложила много сил для её восстановления. После ремонта БМП-03 закрепили за бойцом Мыркулского батальона Русланом Синициным. Отец его умер ещё до войны. Его мать абхазка, Римма Теймуразовна Джопуа, воспитала его в духе абхазских традиций. Руслан был единственным сыном.

Руслан Синицин виртуозно управлял БМП. Во время боевых действий он на ходу обучал своих боевых товарищей, как стрелять, заряжать, наводить на цель из вооружения БМП, объяснял устройство прицела этой машины. Сестра Руслана Людмила вспоминает:

– Его боевой друг Амиран Кварацхелия, который пропал без вести после войны, был нашим соседом. Его воспоминания о Руслане были опубликованы в книге Екатерины Бебия «Люди из брони». Выдержка из книги: «Таких ребят в наше время очень редко встретишь. Он был воспитанным, совестливым парнем. Храбро воевал, а когда была возможность отдохнуть, брался за книгу. Когда приходил домой, говорил матери: «Мой командир любит орехи, можно я ему немного орехов возьму?» В трудное время я с ним ещё больше сдружился. Мы были всегда вместе, поддерживали и надеялись друг на друга».

– Руслан был скромным и молчаливым, однако, когда дело касалось его семьи, он горой становился за маму и за нас, сестёр, – продолжает Людмила. – Он очень любил лошадей, относился к ним как-то по-особенному. Любил читать, особенно исторические повести и романы. Читать умудрялся даже во время войны.

Во время перемирия в августе 1993 года в селе Мыку был создан бронетанковый батальон. По количеству техники и штату название не соответствовало батальону. Однако его назвали так для психологического воздействия на врага. Командиром был назначен Хвича Кишмария. В то время в батальоне было 9 единиц техники: три танка – «Тигр», «Ласточка» и «Бэмби», три БМП, один БТР и одна БРДМ. Когда готовилось наступление на село Араду, Руслан Синицин словно чувствовал, что ему предстоит погибнуть.

– Руслан на своём БМП постоянно был с нашим экипажем «Тигр», – вспоминает Хвича Кишмария. – Наш танк был как бы ведущим. Мы всегда поддерживали и прикрывали друг друга. Это было у нас отработано. Но в этом бою наш танк направили в другое место, поэтому у Руслана было плохое предчувствие. Он сел в машину и так резко развернул её, что с неё слетела гусеница.

Однако назад пути уже не было. После беседы с его боевыми друзьями Хвичей Кишмария, Сергеем Керселяном, Нугзаром Зарандия, Романом Лабжания сложился образ молодого бесстрашного бойца, храброго, мужественного и самоотверженного защитника Отечества.

Предчувствия Руслана оправдались. 16 сентября, как только БМП-03 вступила в бой, её сразу подбили. Разведка сообщила, что уже можно идти в бой, а приказа о наступлении ещё не было. Враги с близкого расстояния бросили гранаты, и одна из них попала прямо в люк БМП-03, именно туда, где сидел Руслан. Густой дым наполнил машину. Руслан не успел даже вымолвить слово. Когда его довезли до ткуарчалского госпиталя, он уже был мертв. Руслан Синицин был награждён орденом Леона посмертно.

После гибели Руслана Синицина БМП-03 назвали его именем. На её борту красивыми буквами написали «Руслан». Машина вскоре была отремонтирована и вернулась в строй. 27 сентября во время освобождения села Ахалдабы «Руслан» подорвался на мине. Но машину вновь быстро восстановили, и она ехала в колонне, когда соединились два фронта и абхазские войска шли к восточной границе Абхазии.

История учит: новая война начинается тогда, когда народ забывает предыдущую войну. О нашей мы должны помнить всегда. Об этом нам напоминают фронтовики, их семьи, их дети и внуки, а позже эту память будут хранить грядущие поколения.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 101Выпуск: 3841Рубрика: обществоАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ