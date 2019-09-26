МЕРОПРИЯТИЯ К ДНЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ ГОРОДА СУХУМА

С 27 сентября по 2 октября во Дворце спорта им. С. В. Багапш состоится XXIII Международный турнир по волейболу «Кубок Победы и Независимости Абхазии».

27 сентября: 10.00 – возложение цветов к Мемориалу в парке Боевой Славы; 16.00 – открытие выставки и пленэр на набережной Махаджиров; 17.00 – соревнования по брейк-дансу на набережной Махаджиров, у колоннады; 18.30 – шествие с флагами в сопровождении национальной музыки и танцев (по набережной Махаджиров от улицы Сахарова до парка им. Б. Шинкуба).

29 сентября: с 11.00 до 18.00 в Адзюбже Комитет по вопросам молодежи и спорта Администрации Сухума проведет открытый турнир по стендовой стрельбе, приуроченный к Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии.

Номер: 101Выпуск: 3841Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс