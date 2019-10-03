ДОБРЫЕ РУКИ ЦЕЛИТЕЛЯ

Рядом с нами

Говорят, одни люди лишь отражают свое время, а другие – то, что этому времени не хватает. Чего же ему недостает? Говорят, в нашей жестокой действительности люди жадно хотят жить лучше, но не быть лучше. И когда встречаешь тех, кто все-таки выпадает из этого ряда, на душе становится теплее и светлее.

Данное вступление понадобилось мне для того, чтобы рассказать о моем добром друге, сухумчанине Александре Петровиче Лукашове. Познакомились мы с ним случайно. Гуляли по набережной с моим приятелем – известным боксером, тренером Эдуардом Арстаа, и как-то само собой – не помню уж по какому случаю – завязался разговор с незнакомцем – степенным человеком, который сразу же расположил к себе и в глазах которого читалось чувство собственного достоинства, не переходящее однако в ощущение некоего превосходства. Позже у нас определились общие интересы, и это придало содержательность нашему общению.

В прошлом Александр Петрович работал в судебно-медицинской экспертизе. Но всегда был пристрастен к народной медицине. И вот уже многие годы постигает он секреты фитотерапии, апитерапии, глубоко вникает в другие разделы основ целительства.

– Истоки этого увлечения – от моей матери, Марии Григорьевны, – рассказывает он. – Используя методы известных врачей Касьяна, Дикуля, она могла избавить людей от страшных болей в пояснице, в суставах, от других недугов...

– А вот могли бы вы, – спросил я Александра Петровича, – избавить меня от родинки – появилась нежданно-негаданно в мои годы, а мне тревожно: мало ли какие последствия могут быть от этого нежелательного образования...

Осмотрел он меня, улыбнулся, а назавтра принес сотворенный дома препарат. Нежелательной родинки дней через десять не стало.

Люди благодарны ему за добрые руки. Недавно, когда Александру Петровичу исполнилось 80 лет (собственно, этот юбилей и побудил меня взяться за перо), таких добрых слов об исцеляющем врачебном мастерстве он услышал особенно много. Довелось и мне услышать добрые отзывы о нем.

Сухумский пенсионер Г. Шахмурадов рассказывает:

– Здоровье – удивительный фактор. Мы не ценим его в молодости, не замечаем этот особый дар, а вот когда потеряем его, тогда только и узнаем ему цену. И поход в аптеку за таблетками и порошками – еще не гарантия, что одолеешь болезнь. Но мне повезло – оказывается, рядом, в соседнем подъезде моего дома, живет человек, который в силах положить конец моим страданиям. Уже второй год, как я избавился от злой болячки. Спасибо золотым рукам этого специалиста!

Интересным показался мне и другой отзыв, уже письменный, от советника генерального директора сочинской гостиницы «Приморская» Ю.Деменко. «Мне пришлось испытать, – рассказывает он, – беспомощность ортодоксальной медицины, когда ни один из известных специалистов не мог справиться с моими хроническими заболеваниями. И когда я лишился надежды на выздоровление, на мою беду отозвался А.Лукашов, который, обладая природным даром, поставил меня на ноги всего за несколько сеансов. И вот прошло 20 лет с того момента, как я стал здоровым, и по сей день за эти годы былой недуг ни разу не напомнил о себе...».

Известный абхазский писатель Ш.Аджинджал, говоря о своем друге А. Лукашове, подчеркивал, что в тяжелые для Абхазии дни, когда особенно кстати были милосердие и бескорыстие, Александр Петрович проявлял именно такие бесценные качества. «Только тот, кто твою боль воспринимает как свою, – справедливо отмечал писатель, – и есть подлинный друг».

Размышляя над подобными оценками, я невольно пришел к мысли о том, что в современном, несколько ожесточившемся обществе есть немалые резервы сострадания. Надо бы почаще вспоминать мудрость древних: когда дел слишком много – начните с самых добрых. Что же касается медицинской сферы, то уместно, думаю, привести изречение великого врача седых времен Гиппократа: «Три орудия есть у врача – слово, растение, нож». Сфера А.Лукашова – слово и растение. Однако не случайно на первое место древним целителем поставлено слово, т.е. психологическое воздействие. Да и в настоящее время бытует такое правило: если после визита к врачу состояние больного не улучшилось, то это плохой врач.

Знаю, и Лукашов лечит не только снадобьями, но и выверенным советом, благожелательным наставлением, за которыми – глубокие познания на благородной стезе врачевания. И это приносит тот эффект, о котором говорят люди. Поздравляя юбиляра, сухумский врач Любовь Котенко приводит пример Ларисы С., которая страдала циррозом печени, но после встречи с Лукашовым и его лечения все это осталось позади. Да и сама она смогла с его помощью решить возникшую у нее проблему в области опорно-двигательного аппарата.

Подчеркну, что человек, о котором я пишу, отличается широтой интересов, всесторонним знанием жизни. И я мог бы подписаться под посвящением краснодарского депутата Алексея Горбунова, который аттестует А. Лукашова «как любознательного философа, естествоиспытателя и мудрого целителя».

Сдается мне, активное общение с людьми обогащает душу и самого Александра Петровича. В помощи страждущим он находит личное душевное удовлетворение. Как гласит Божья заповедь: «Помоги и обретешь». Главное же его обретение в жизни – дети. Его сын Евгений и внук Тимур служат в армии. Приятно было читать полученные недавно отцом отзывы о них. Военком РА полковник В. Цугба пишет: «Тимур Лукашов за время несения военной службы зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны... Приданную ему технику содержит в чистоте и исправном состоянии. Технически грамотен, знает компьютерное дело. Самостоятельно, настойчиво и целеустремленно изучает государственный язык Абхазии... Готов в любую минуту помочь нуждающемуся». Столь же лестен отзыв и о Евгении Лукашове, подписанный начальником отдела Минобороны РА С. Холич: «Евгений Лукашов отлично освоил вверенную ему технику, успешно выполнил все поставленные задачи».

Отмечу, что другой его сын Игорь и супруга Наталья, дочери Людмила и Елена стали врачами. По этим же стопам пошла и внучка – Эвелина Лукашова, осваивающая специальность провизора в Сухумском медицинском колледже.

Будучи приглашенным на вечер в связи с 80-летием Александра Петровича, я услышал от разных людей немало адресованных ему проникновенных слов: верен своему жизненному кредо; умеет достигать поставленных целей; удивительно располагающий к себе; ведя все свои годы здоровый образ жизни, и другим внушает не курить и не пить спиртного. Не по годам энергичен. Наделен тонким тактом и природной интеллигентностью. Дай Бог каждому услышать о себе такие отзывы!

В извечном круге жизни мы слышим мерный шаг времени и встречаем различных людей. И как здорово, когда нечаянная улыбка судьбы дарует нам встречу с симпатичным и добропорядочным человеком. В таких случаях говорят: «Мир не без добрых людей». Так пусть же таких людей, как Александр Петрович Лукашов, будет больше!

Георгий КЕСЯН

Номер: 102Выпуск: 3842Рубрика: обществоАвтор: Георгий КЕСЯН