ИСТОРИЯ ЧЛОУСКОГО ОБЕЛИСКА-ПАМЯТНИКА

С.В.Багапш-70 лет

Десять лет тому назад, 23 июля 2009 г., в Абхазию прибыла с рабочим визитом официальная делегация Счетной палаты Российской Федерации во главе с его Председателем Сергеем Вадимовичем Степашиным.

Я, автор этих строк, принимал участие в организации приема гостя в силу своих служебных обязанностей, и потому стал свидетелем, а затем и участником события, о котором решил рассказать, приурочив эти воспоминания к юбилею С.В.Багапш.

Известно, что частью абхазского гостеприимства является застолье. Так вот, за столом Степашин сообщил, что Абхазию он посетил первый раз 20 лет назад, в период абхазо-грузинских волнений на национальной почве, в составе армии под командованием генерала Шаталина , и что двое курсантов из руководимого им военного училища – Новиков В.И и Акопов В.Р были убиты в селе Члоу Очамчырского района именно в эти июльские дни 1989 года.

О гибели этих российских парней хорошо знал и помнил Сергей Васильевич, он в те годы руководил районом, но новостью для нас всех стало то, что именно Степашин был начальником высшего военно-политического училища в Ленинграде.

Услышав об этом, Сергей Васильевич предложил посетить село Члоу. Гость с благодарностью принял это предложение.

Помню мне, как ответственному за протокол визита пришлось внести соответствующее изменение в ранее согласованную программу с учетом принятого решения Президента страны.

Рано утром 24 июля мы прибыли в село Члоу. Там нас встречали глава района Мурман Джопуа и глава села Леонид Логуа, которых я предупредил заранее.

Нашему взору предстал небольшой по размеру черный камень из базальта на постаменте с именами погибших курсантов, установленный во дворе сельской школы. На камне были серьезные повреждения от снарядов времен войны 1992-1993 годов. Вместе с тем было видно, что администрация села и учащиеся школы ухаживают за ним, подтверждением чему являлись высаженные вокруг цветы.

Именно в этот момент я вручил Сергею Вадимовичу книгу местной жительницы, заведующей музеем Боевой Славы села Члоу Мзии Квициния-Кацуба, изданную в 2004 году под названием, взятым из произведения Баграта Шинкуба, – «Я всегда с тобой, мой Члоу!», где на страницах рядом с именами члоуских героев, погибших в Отечественной войне народа Абхазии, помещены фотографии курсантов из России.

Увиденное настолько удивило и тронуло Сергея Вадимовича, что он не смог скрыть от нас слезы. Наблюдавший за всем происходящим Сергей Васильевич все это время молчал, и только потом станет известно о решении, которое он тогда принял.

Увязав эту историю с гибелью российских военнослужащих в то непростое время, через несколько дней после отъезда делегации Сергей Васильевич дает мне поручение о необходимости строительства обелиска в этом селе, добавив при этом: «Члоу еще и твое родное село, Алик».

Вскоре были подготовлены проект и смета расходов на строительство обелиска, однако финансирование, как только ни оспаривал Сергей Васильевич, взял на себя один из российских фондов, который осуществляет оплату расходов на объекты такого рода.

Через считанные месяцы обелиск был открыт. На нем золотыми буквами высечены слова: «Вечная слава сынам России, отдавшим жизнь за свободу Апсны». На открытие приехал Сергей Степашин, с ним более десяти генералов Российской армии. По этому случаю был проведен митинг, на котором выступил Сергей Васильевич. Выступившие затем Сергей Вадимович и другие гости благодарили нашего Президента за внимание к строительству обелиска за такое короткое время. Был дан большой концерт в сельском Доме культуры артистами из Краснодара, приехавшими специально по этому случаю. Всех потом пригласили на хлеб-соль в дом моего отца Ивана Михайловича Логуа.

Обелиск стоит рядом с памятником погибшим уроженцам села Члоу в войне 1992-1993 годов, символизируя дружбу между Абхазией и Россией, а имя великого сына нашего народа – Второго Президента нашей страны С.В.Багапш будет храниться также долго в сердцах народов обеих стран. Этот человек мог замечать имеющее большое значение факты и закреплять их на века, как этот обелиск-памятник.

Алик ЛОГУА, сотрудник Администрации Президента РА в 2004-2011годах

Номер: 102Выпуск: 3842Рубрика: политикаАвтор: Алик ЛОГУА, сотрудник Администрации Президента РА в 2004-2011годах