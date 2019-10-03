ЯЗЫК ЗЕМЛИ, ЯЗЫК ПРИРОДЫ, ЯЗЫК АБХАЗОВ

И снова – о наболевшем

Дети, лишенные родного языка, не могут в полной мере вбирать в себя другие знания, развивать свои духовные способности, изучать иные языки.

Самое важное, что стоит учить в семье и школе, – это родной язык. Язык, как известно, есть система вербального выражения мыслей, и он считается живым, если его используют в общении люди, которые изучали его в раннем возрасте как родной язык, либо им пользуется довольно большое языковое сообщество, которое достаточно велико для того, чтобы сделать возможным его спонтанное развитие.

Многие ученые утверждают, что в будущем на планете останется только один единственный язык. Действительно ли следует этого ожидать? Такая ситуация выглядит довольно сомнительной. Да, число языков легко может сократиться до нескольких сотен, и исчезновение языков – явление не новое, но чтобы до единицы… Всё же национальное самосознание отдельных народностей ещё никто не отменял. Не стоит забывать, что каждый язык есть ключ к местным знаниям секретов медицины, экологии, погоды и климата, к научным и практическим знаниям, человеческому опыту освоения окружающей среды, духовным отношениям, художественным и мифологическим историям. Благодаря языку мы можем познать и узнать то, что знали до нас наши далекие предки, то, чего мы никогда не видели. Поэтому вымирание языка приводит, несомненно, и к культурному опустошению.

Когда поколение перестает говорить на родном языке, не передает его будущим потомкам, это неминуемо ведет к гибели языка. Престиж языка находится в зависимости от трёх ключевых условий – отношение общества к языку, поддержка его правительством и, самое главное, отношение детей к языку, которое, в свою очередь, зависит от их воспитания в семье. Современный мир разноязычный, но живя в нём, изучая другие языки, мы стали забывать родной абхазский язык, перестали ощущать его красоту.

Абхазский язык является официальным языком нашего государства, однако это не помогло сделать его широко используемым. Демократические принципы, взятые за основу нашего государства, не позволяют нам предпринять ряд резких шагов, которые усилили бы приоритет и влияние абхазского языка. Следует, я считаю, «взяться» решительно за тех, кто может говорить, но не говорит на родном языке, предпринять ряд шагов по популяризации и созданию возможностей общения на государственном языке, в том числе в государственных структурах.

В школах нужно в обязательном порядке проводить внеклассные мероприятия на родном языке: чаще посещать абхазские театры, организовывать кружки, состязания, встречи с медийными людьми республики и т. д. Уроки абхазского языка должны проводиться с первого по одиннадцатый класс включительно. Введение нового Интернет-провайдера, помогающего изучению языка, также может содействовать расширению сферы употребления государственного языка и повышению качества его преподавания в школе. Также необходимо реорганизовать техническую базу Абхазского телевидения. Увеличение времени вещания Абхазского телевидения – насущная задача. Необходимо ввести ряд популяризующих абхазский язык познавательных программ, коммерческие шоу, конкурсы с солидными призами. Журналистам следует чаще беседовать с чиновниками высшего и среднего звена, в руках которых находятся многие рычаги, которыми можно благотворно воздействовать на процесс развития языка.

Настоящее и будущее нашей национальной культуры и нашего государства в целом зависят от владения и руководства языковым богатством каждым гражданином. Марийский писатель Шабдар Осып не зря подметил: «Развивать национальное самосознание можно только на родном языке». Вследствие этого вся просветительская и воспитательная работа в семье, детском саду, школе, других образовательных учреждениях должна вестись на родном языке, который является основой основ в воспитании современного гражданина страны.

Мы все знаем, что без языка нет и народа, что теряющий свой язык рано или поздно сливается с окружающим большинством и в культурном отношении. Но мы предпринимаем недостаточно мер, чтобы такое с нами не произошло.

Возможности сохранять и развивать наш древний язык имеются до тех пор, пока есть люди, самоидентифицирующиеся как апсуа. История свидетельствует, что язык вообще может перестать быть живым, подобно ивриту. Однако еврейское общество показало пример всему миру, что превратить мёртвый язык в живой, разговорный, да еще в восьмимиллионном государстве – возможно.

К счастью, ситуация с абхазским языком не катастрофична, наш родной язык жизнеспособен. Надо лишь его шире использовать, особенно в чиновничьих кругах, иными словами – на государственном уровне.

Вспомним и другое: могучесть абхазского языка столь внушительна, что за короткий период времени, измеряемый лишь столетием, прошедшим с момента создания современной письменности, появилась прекрасная литература, занявшая свою нишу и в мировой литературе. Наш язык уникален, он вобрал в себя все богатства звуков природы, и мало кто на земле может похвастаться таким большим количеством букв и звуков в языке. Поэтому долг каждого абхазца – сделать все, пока не поздно, чтобы сохранить язык Земли, язык природы, язык абхазов.

Абзагу ЦВИЖБА, выпускник Военного университета Министерства обороны РФ, факультет журналистики

Номер: 102Выпуск: 3842Рубрика: обществоАвтор: Абзагу ЦВИЖБА, выпускник Военного университета Министерства обороны РФ, факультет журналистики