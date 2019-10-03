ТРУДНЫЙ ПУТЬ К ПОБЕДЕ

АИААИРА – 26

Отечественная война народа Абхазии 1992-1993 годов

Придя к власти в результате вооружённого переворота в Тбилиси, военный совет Грузии в феврале 1992г. принял решение об отмене Конституции Грузинской ССР 1978 г. и о переходе Республики Грузия к Конституции Демократической Республики Грузия 1921 г., в которой Абхазия как субъект государственно-правовых отношений не значилась. В правовом отношении Грузинская ССР перестала существовать, и образовалось новое государство, с которым Абхазия никаких взаимоотношений не имела. В целях преодоления правовой неурегулированности отношений между республиками 23 июля 1992г. Верховный Совет Абхазии решил восстановить действие Конституции Абхазии 1925 г., а также принял новые Герб и Флаг Республики Абхазия.

14 августа 1992 г. Грузия развязала войну против Абхазии и оккупировала часть её территории, которая была освобождена 30 сентября 1993 г.

Ранним утром 14 августа 1992 г. под предлогом охраны железной дороги войска Госсовета Грузии вероломно вторглись на территорию Республики Абхазия. В этот день Парламент Абхазии собирался предложить Грузии федеративные отношения. Данная военная акция по своей сути напоминала интервенционистскую акцию грузинского генерала Мазниева в июне 1918 года. В оккупации безоружной Абхазии участвовали до двух тысяч грузинских «гвардейцев», 58 единиц бронетехники, большое количество артиллерии (в том числе реактивных установок «Град» и «Ураган»). План оккупации Абхазии под кодовым названием «Меч» был осуществлён через две недели после принятия Грузии в ООН. Об этом плане Э. Шеварднадзе знали определённые высшие круги ельцинской России, которые способствовали вооружению Грузии, выделив ей на него квоты.

Несмотря на внезапность, противник получил первый отпор от бойцов-резервистов из Отдельного полка внутренних войск (ОПВВ) Абхазии в районе Охурейского поста. Более серьёзный бой завязался в посёлке Агудзера, однако батальону ОПВВ после упорного сопротивления (под командованием В. Аршба и Г. Агрба) пришлось отступить вначале к эстакаде на Тбилисском шоссе (здесь уже находился В. Цугба), а затем к Красному мосту, где появилась возможность закрепиться. К противнику примкнула «пятая колонна» из местных грузинских формирований. Абхазский батальон в свою очередь пополнили ополченцы из Нового Афона и Гудауты. Над Сухумом стали кружить вражеские вертолёты и наносить ракетно-бомбовые удары по позициям ОПВВ и мирному населению. В противостоянии на Красном мосту был подбит первый грузинский танк.

С первых часов войны героически проявили себя братья Аслан и Заза Зантария, Вова Анцупов, Мушни Хварцкия и многие другие ребята.

14 августа Председатель Верховного Совета Республики Абхазия В.Г. Ардзинба обратился по Абхазскому телевидению к народу Абхазии с призывом встать на защиту своей Родины. Затем он возглавил созданный вскоре Государственный комитет обороны (ГКО).

15 августа в посёлке Цандрипш (бывш. Гантиади) Гагрского района высадился грузинский морской десант, который взял под контроль абхазо-российскую границу. Во избежание дальнейшей военной эскалации договорились, что в течение трёх дней грузинская сторона отведет войска и технику до с.Багмаран, а абхазская – до р. Гумиста. Тогда г. Сухум оказывался бы демилитаризованным. Однако 18 августа грузинские войска, нарушив договорённость, без боя овладели Сухумом. Начались повальные грабежи магазинов, складов, частных домов и квартир лиц негрузинской национальности, убийства мирных граждан, в первую очередь абхазов. Позже были сожжены Абхазский институт языка и литературы и Центральный госархив Абхазии.

Войска ОПВВ и ополченцы Абхазии вынуждены были приступить к созданию Гумистинского оборонительного рубежа (в будущем Западный фронт).

С начала войны самая сложная ситуация сложилась в Абжуйской Абхазии – Очамчырском районе и г. Ткуарчале, который напоминал когда-то осаждённый Ленинград. Стихийно созданные вооружённые партизанские группы в восточной части Абхазии постепенно стали объединяться. Командование этими группами взял на себя Аслан Зантария. Так постепенно, наряду с Западным фронтом (Гумистинский рубеж) создавался и Восточный фронт.

Добровольцы

С первых дней войны Конфедерация горских народов Кавказа (КГНК) оказала братскую помощь Абхазии. С Северного Кавказа через перевалы стали прибывать добровольцы – группами и в одиночку, которые вливались в вооружённые формирования. С целью создания единой военной структуры из добровольцев были сформированы первый и второй отдельные батальоны, а также третий резервный батальон.

Добровольцами также были казаки из Приднестровья и Юга России, даже поляки, и, конечно, турецкие абхазы – потомки махаджиров.

Сентябрьское соглашение и освобождение Гагры

3 сентября 1992 г. в Москве на высшем уровне были подписаны трёхсторонние абхазо-грузино-российские договоренности, согласно которым должно было быть достигнуто мирное урегулирование. Однако грузинская сторона попыталась захватить остальную часть Абхазии. Тогда 2 октября абхазские формирования совместно с добровольческими отрядами перешли в наступление и освободили Гагру, а 6 октября – всю северо-западную часть Абхазии до границы с Россией. Под Гагрой были разгромлены грузинские подразделения «Мхедриони» (Дж. Иоселиани), «Тетри арциви» (Г. Каркарашвили). Это во многом изменило ситуацию.

Вооружённые силы Абхазии

8 января 1993 г. Главнокомандующим Вооружёнными силами РА стал В. Ардзинба – этого требовала сложная военная ситуация. Тем более наши вооруженные силы уже обладали военно-морским флотом (небольшие юркие катера), боевой авиацией (самолёты, вертолёты, дельтапланы), бронетехникой, артиллерией, ПВО, службой связи и многим другим, о чём нельзя было мечтать раньше. Конечно, тогда ещё было много трофейной техники.

Следует отметить, что в Вооружённых силах Абхазии не принято было создавать воинские формирования по национальному признаку, если не считать армянского батальона имени маршала Баграмяна.

Ход боевых действий

26 октября 1992 г. была запланирована операция по освобождению Очамчыры, но она закончилась неудачно, так же, как 1-е Шромское наступление абхазских войск 3 ноября 1992 г. на левом участке Гумистинского фронта. Хотя эти операции и посеяли панику у противника, но они также показали, что одного только героизма мало для победы. Но имелись и успехи – так, 30 ноября было освобождено село Кочара. Протяжённость Восточного фронта, командующим которого с декабря 1992 г. стал М. Кишмария, достигла 80 км. За голову Кишмария грузины сулили большие деньги.

Вместе с тем тяжелой неудачей окончились Январское и особенно Мартовское (1993 г.) наступления на Гумистинском участке фронта. Были большие потери. Опыт боевых действий показал, что прорыв фронта противника на одном стратегическом направлении недостаточен. Поэтому военное командование Абхазии разработало секретную операцию, предусматривающую одновременное наступление на всех фронтах с отвлекающими боевыми маневрами (ударами). Особое значение придавалось горным проходам, ущельям, т.е. «клисурам» VI в. н.э. времён Юстиниана, которым и тогда отводилась большая стратегическая роль.

Июльское наступление

2 июля 1993 г. началась высадка морского абхазского десанта численностью 300 человек в селе Тамыш. В результате морской десант из Гудауты и части Восточного фронта заблокировали переброску грузинских воинских частей в г. Сухум. Это было прелюдией к победе.

После высадки отвлекающего десанта в Тамыше абхазскими войсками был нанесен основной удар по северо-западной группировке противника. Июльская наступательная операция развивалась на всех фронтах. С ожесточенными боями абхазские войска взяли с. Шрома и стратегически важные высоты Цугуровку и Ахбюк. В свою очередь, активные действия на Восточном фронте облегчили участь г. Ткуарчала, который враг уже не мог обстреливать.

Тем временем дальнейшее наступление Абхазской армии на северо-западную часть Сухума пришлось приостановить. По инициативе России было подписано трёхстороннее Сочинское соглашение, предусматривающее вывод грузинских войск из Абхазии. Однако Грузия проигнорировала данное соглашение.

Сентябрьское победное наступление

Когда выяснилось, что грузинская сторона не будет выполнять Сочинского соглашения, с учётом новых обстоятельств наши генералы, министр обороны С. Сосналиев и начальник Генштаба С. Дбар, разработали операцию по освобождению Сухума и разгрому войск противника.

16 сентября 1993 года Вооружённые силы Абхазии перешли в наступление – после того как войска Восточного фронта заблокировали трассу Очамчыра–Сухум, исключив всякую возможность оказания помощи сухумской вражеской группировке.

Войска Гумистинского фронта прорвали глубоко эшелонированную оборону противника и окружили сухумскую группировку. 27 сентября был освобождён город Сухум, столица Абхазии. 12-тысячная группировка противника была разгромлена.

28 сентября произошла историческая встреча Гумистинского (Западного) и Восточного фронтов у Кодорского моста, а 30 сентября 1993 г. Абхазская армия вышла к р. Ингур – на Государственную границу с Грузией, где и водрузила у моста Абхазский Флаг.

Трагические последствия войны

С первого дня агрессии грузинские боевики расстреливали мирных граждан, подвергали их пыткам и насилиям, сжигали дома и сёла, чинили расправу не только над абхазским, но и над армянским, русским, греческим, еврейским населением. На оккупированной территории производились этнические чистки.

Помимо физического истребления, проводилась и политика культурного геноцида. Уничтожались памятники истории и культуры абхазского народа, музеи и библиотеки, громились, грабились и сжигались театры, институты, школы, архивы, университет. Погибли ценнейшие фольклорные записи, лингвистические материалы, исторические документы, редчайшие книги и рукописи.

В результате войны Абхазии нанесён огромный экономический ущерб – разрушены предприятия, курортные объекты. Экономический ущерб, нанесённый Абхазии, составил свыше 11 млрд. долларов.

Победа далась нелегко. На её алтарь были положены жизни до трёх тысяч бойцов и командиров Вооружённых сил Абхазии. Среди них – абхазы, русские, армяне, чеченцы, кабардинцы, адыгейцы, осетины, абазины, турки, немцы, украинцы, греки, черкесы, лазы, татары, карачаевцы, евреи, поляки и другие, т.е. все те, кто защищал справедливость, и конечно, свою Родину от посягательств на её свободу.

Номер: 102Выпуск: 3842Рубрика: обществоАвтор: Из Интернета