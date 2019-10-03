ШКОЛЬНЫЙ ГОД: УЧЕБА И РАСХОДЫ

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Сентябрь знаменуется не только началом бархатного сезона, но и новым учебным годом. Кто-то идет в школу с трепетным ожиданием первого звонка, а кто-то – в предвкушении окончания школы. У школьников свои заботы, а у родителей хлопот прибавляется. Ведь подготовить ребенка к школе – дело затратное, а когда в семье несколько учеников, то даже проблематичное. Мы решили выяснить, какие в среднем у родителей финансовые затраты.

У моей соседки Анны Квициния трое детей. Все они школьники. Как признается мать, подготовка к школе существенно бьет по карману. «С каждым годом потребности в школьных принадлежностях растут, да и цены стали весьма высокими. Вы представьте, сколько денег мне нужно, чтобы собрать трех детей в школу? Только за покупку канцелярских принадлежностей я отдала 10 тысяч», – восклицает она.

Другая моя собеседница Ада Тания считает, что расходы на школьные принадлежности не такие уж большие. «Каждый должен выбирать, исходя из своего бюджета. Это раньше были простые тетради по одной цене, сейчас широкий выбор. Есть дешевые и дорогие. Выбирайте, что вам по карману».

Сколько стоит и почему?

Чтобы узнать цены на школьные принадлежности и как в целом формируется ценовая политика, я отправилась в магазин канцелярских принадлежностей, расположенный на Центральном рынке города Сухум. У меня разбежались глаза от большого выбора товаров. Тут, как говорится, на любой вкус и карман. Вот тетради. Среди них – обычные тонкие тетради синего цвета по 7 рублей, а есть и новомодные – с иллюстрациями, украшениями, но их стоимость намного превышает цену обычных тетрадей, стоят они 50–100 рублей. Та же история с дневниками. Если однотонные можно купить за 80 рублей, то со стразами стоят 150–200 рублей. Мой взор сразу упал на тетради с изображением достопримечательностей Абхазии: озеро Рица, Новый Афон, Сухум и т. д. Стоили они недорого – 40 рублей.

А вот целый отдел ручек. Изобилие как по внешним показателям, так и по цене. Шариковые стоят 10–15 рублей, а ручки брелоками в виде цветов, игрушек, животных стоят 100 рублей.

У меня появилось желание прикупить себе пару таких вещей. И вот, сама того не замечая, приобрела ручки, тетради и блокноты примерно на 400 рублей.

Затем я направилась к продавцам и спросила, за счет чего формируется ценовая политика? Мне ответили, что те принадлежности, которые изготавливают в Абхазии, относительно дешевле тех, которые привозят из России. «Сами понимаете – дорога, бензин, таможенная пошлина, да и к тому же аренда помещения. Все это бьет по карману предпринимателя. Но несмотря на все это, мы стараемся не завышать цены. Мы понимаем, что дети хотят пользоваться красивыми принадлежностями, но это не всегда совпадает с финансовыми возможностями родителей. Но и совсем по себестоимости продавать не можем. Сами подумайте, не может ведь красивая ручка стоить столько же, сколько обычная шариковая? Посмотрите, например, пенал у нас есть за 80 рублей, но его никто не покупает, потому что однотонный. Все берут вот этот, за 170, потому что он яркий. Так и с остальными!»

В магазине была очередь. Я заметила девочку лет семи, которая вела занимательную беседу с матерью. И, несмотря на уговоры, брала с прилавка только то, что ей нравилось. Я спросила у мамы, в какой класс идет девочка и что именно пришли покупать. Мать ответила: «В этом году моя дочь идет во второй класс. Основные вещи мы уже купили, а сейчас пришли докупить пару тетрадей, но дочь хватает все подряд. Я отсеиваю многое, но все же в основном беру то, что ей нравится. Я хочу, чтобы она с радостью ходила в школу, и надеюсь, что эти вещи будет носить с удовольствием».

Из мира канцелярских принадлежностей в мир сумок…

Если ситуация с канцелярскими товарами прояснилась, то теперь мне стало интересно узнать стоимость школьных рюкзаков. Захожу в первый попавшийся магазин и смотрю на цены. Первым заметила розовый рюкзак стоимостью 1000 рублей, но есть и подешевле, за 800 рублей. Продолжаю рассматривать рюкзаки: мне бросился в глаза один из них. Компактный портфель, с виду небольшого размера, но вместительный, украшен стразами и рисунками. Сразу видно, что он по нраву любой маленькой моднице. Смотрю на ценник (там 4 500 рублей) и понимаю, что родителям не в большую радость будет его покупать. Кстати, он не один такой: были сумки и за 5 тысяч. Меня заинтересовало, покупают ли за такие суммы школьные сумки. Продавец Алина сказала, что за текущий сезон их привозили три раза. «Вначале мы тоже думали, что за такие деньги мало кто купит, и привезли всего пять штук. Так скажем, пробный завоз. Но в течение недели их раскупили, и мы привезли уже в большом количестве. Конечно, в основном покупают сумки подешевле, в пределах двух–двух с половиной тысяч.

Я поинтересовалась, а какая закупочная цена сумок? Алина ответила, что товар они привозят из Краснодара: «Вот эту сумку, которую мы продаем за 4 500, мы закупили по 3 500. Примерно такая же ситуация с остальными. Надбавку делаем минимальную, чтобы оправдать дорогу и аренду помещения. Ну, естественно, и себе заработать доход. У нас тоже есть дети-школьники. Вы видите, что цены мы не загибаем. Если у родителей нет больших финансовых возможностей, они могут купить сумку и за 800 рублей».

Словам собеседницы я, конечно, верю, но решила уточнить стоимость аналогичных предметов в ближайшем городе – Сочи. Благо, там у меня живет родственница, у которой две девочки-школьницы. Я связалась с ней по телефону и спросила о цене школьных принадлежностей. На что она ответила, что в Сочи канцелярские товары дешевые, а вот форма дорогая.

– Старшая дочь очень привередлива. Ей сложно что-либо купить. Она все выбирает сама, но сами знаете, зачастую товар не соответствует цене. Но с уверенностью могу сказать, что самые дорогие тетради у нас стоят 80 рублей, а школьный дневник она купила с анимационным изображением любимой популярной певицы Билли Айлиш, и стоил он 100 рублей. К слову, все школьные принадлежности – тетради, обложки, блокноты, ручки, карандаши, дневник, циркуль и другое – она купила за 2 000 рублей. Другое дело с младшей дочкой. Она довольствуется тем, что я ей куплю. Я взяла однотонные, но с красивым изображением тетради, дневник с цветочками, набор ручек и карандашей, обложки, линейку и т. д. на свой вкус, и это мне обошлось в 1 300 рублей. Для меня это приемлемая сумма. Другое дело – со школьной формой, на нее я потратила 20 тысяч. Обувь для обеих девочек я купила по 4 тысячи, юбку для старшей – за 3 000, для младшей – за 2 500. Сорочку старшей – за 2 000, младшей – за 1 500, и пиджачки – по 2 000. Поверьте, это относительно дешевый магазин и приемлемые цены. Но и это, я считаю, все равно дорого.

А сколько стоит форма в Абхазии?

Чтобы сравнить цены, я отправилась на вещевой рынок. Цены сорочек варьируются от 1 500 до 2 500 руб. Брюки стоят 2 000, юбка столько же, пиджаки – от 2 000 до 3 500. Так что форма у нас дешевле.

В результате мониторинга я поняла, что в среднем, чтобы собрать одного ребенка в школу, понадобится около 10 тысяч. По нынешнем меркам приемлемо. Я считаю, что каждый родитель должен покупать из расчета своих финансовых возможностей. А те, у кого они достаточно высокие, могут покупать ребенку то, что тому нравится, невзирая на цены. Ведь всему свое время. Через пару лет ребенок уже не захочет дневник с изображением певицы Билли Айлиш и тетрадку с фото Нью-Йорка. Так что, мне кажется, что ребенку нужно создать все необходимые условия для его внутренней гармонии. Ведь и мы в свое время особенно аккуратно и старательно писали в любимой, красивой тетрадке.

Мадина ЧАГАВА

Номер: 102Выпуск: 3842Рубрика: обществоАвтор: Мадина ЧАГАВА