УКАЗ

О призыве в октябре – декабре 2019 года граждан Республики Абхазия на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву

На основании Законов Республики Абхазия «О воинской обязанности и военной службе» от 6 мая 2014 года, № 3498-c-V и «Об обороне» от 4 января 2006 года, № 1224-c-XIV:

1. Призвать с 01 октября по 31 декабря 2019 года на военную службу граждан Республики Абхазия в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 330 человек.

2. Уволить с военной службы военнослужащих, срок военной службы которых истек.

3. Кабинету Министров Республики Абхазия, администрациям городов и районов обеспечить выполнение в полном объеме мероприятий, связанных с призывом на военную службу и увольнением с военной службы граждан Республики Абхазия.

Р. ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия

г. Сухум, 23 сентября 2019 года, №261

Номер: 102Выпуск: 3842Рубрика: политикаАвтор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия