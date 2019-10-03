ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГАЗЕТЕ

Главному редактору газеты «Республика Абхазия»

Ю.А.Кураскуа

Уважаемый Юрий Артемович!

От всей души поздравляю Вас и коллектив издательства с днем основания газеты «Республика Абхазия»!

Оперативность и объективность, глубина проникновения в тему, умение заинтересовать читателя – вот главные качества, которые отличают лучшие материалы газеты.

Благодаря работе сплочённого коллектива читателям подается объективный информационный продукт. Мы ценим труд и любовь, которые вы вкладываете в свою работу.

Желаю Вам и всем сотрудникам газеты «Республика Абхазия» новых творческих достижений, успехов, счастья и благополучия!

Премьер-министр Республики Абхазия В. БГАНБА

Номер: 102Выпуск: 3842Рубрика: политикаАвтор: Премьер-министр Республики Абхазия В. БГАНБА