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03.10.2019
Номер: 102
Выпуск: 3842
Рубрика: политика
Автор: Премьер-министр Республики Абхазия В. БГАНБА
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГАЗЕТЕ
Главному редактору газеты «Республика Абхазия»
Ю.А.Кураскуа
Уважаемый Юрий Артемович!
От всей души поздравляю Вас и коллектив издательства с днем основания газеты «Республика Абхазия»!
Оперативность и объективность, глубина проникновения в тему, умение заинтересовать читателя – вот главные качества, которые отличают лучшие материалы газеты.
Благодаря работе сплочённого коллектива читателям подается объективный информационный продукт. Мы ценим труд и любовь, которые вы вкладываете в свою работу.
Желаю Вам и всем сотрудникам газеты «Республика Абхазия» новых творческих достижений, успехов, счастья и благополучия!
Премьер-министр Республики Абхазия В. БГАНБА
Номер: 102
Выпуск: 3842
Рубрика: политика
Автор: Премьер-министр Республики Абхазия В. БГАНБА