ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Президент Российской Федерации Владимир Путин

«Уважаемый Рауль Джумкович!

Примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Республики Абхазия – Дня Победы и Независимости.

С удовлетворением отмечаю, что отношения между нашими странами динамично развиваются на основе принципов союзничества и стратегического партнерства.

Хотел бы подтвердить, что Россия продолжит оказывать всемерное содействие Абхазии в обеспечении национальной безопасности, а также в решении задач социально-экономического развития.

Искренне желаю Вам, уважаемый Рауль Джумкович, крепкого здоровья и успехов, а братскому абхазскому народу – мира и благополучия».

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Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко

«Уважаемый Рауль Джумкович!

Примите искренние поздравления по случаю Вашей победы на выборах Президента Республики Абхазия.

В Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с удовлетворением отмечают высокий уровень традиционно дружественных российско-абхазских связей. Уверена, что с Вашим избранием отношения между нашими странами, базирующиеся на принципах союзничества и стратегического партнерства, получат дальнейшее развитие.

Желаю Вам успехов и новых достижений на высшем государственном посту на благо народа Абхазии, во имя мира и процветания на Кавказе».

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Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад

«Уважаемый Рауль Джумкович, дорогой друг!

Рад выразить Вам наилучшие пожелания по случаю Дня Победы и Независимости Республики Абхазия и пожелать вашей стране добра и дальнейшего прогресса и процветания, а дружественному народу Абхазии – достижения поставленных целей.

Пользуясь этим случаем, хотел бы подтвердить Вам наше стремление к постоянной совместной работе и готовность прилагать все усилия для укрепления и развития двусторонних отношений, опираясь на завершенные и предпринятые шаги в течение данного года, с целью достижения новых высот сотрудничества на благо двух дружественных народов.

Примите, уважаемый господин Президент, дорогой друг, уверения в самом глубоком уважении и почтении».

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Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов

«Уважаемый Рауль Джумкович!

От имени руководства, народа Республики Южная Осетия и от себя лично искренне поздравляю Вас с Днем освобождения и Победы.

За свою многовековую историю братская Абхазия прошла через многие испытания, всегда преодолевая их с честью и достоинством. Залогом побед Абхазии являются присущие ее народу патриотизм, непоколебимая вера, сплоченность, готовность в любой момент встать на защиту родной страны. Этот праздник объединяет всех, кто чтит славную историю своей Отчизны и верит в ее достойное будущее. Он стал воплощением героизма, стойкости, беспримерного мужества и величия духа народа.

Сегодня Республика Абхазия – динамично развивающаяся страна, которая уверенно смотрит в будущее и неуклонно укрепляет свою независимую государственность.

Убежден, что сложившиеся между нашими народами отношения братской дружбы и взаимного уважения, основанные на общности исторических судеб, будут и в дальнейшем развиваться и укрепляться на благо наших народов.

В этот праздничный день от всей души желаю Вам, уважаемый Рауль Джумкович, и всему народу Апсны мира, счастья, здоровья, благополучия и процветания».

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Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский

«Исторические вехи свидетельствуют о том, что обретение независимости любому народу, любой нации дается нелегко. Народ Абхазии, глубоко осознающий эту истину, чтит и хранит в своем сердце память о тех, кто проявил самоотверженность и мужество, отдав свою жизнь в борьбе за независимость. Главная ценность современности, в том числе объединяющая народы Приднестровья и Абхазии, – конечно же, люди, которые своим трудом, бережным отношением к истории и традициям прославляют родную землю».

Вадим Красносельский пожелал Президенту и каждому жителю Республики Абхазия крепкого здоровья, добрых начинаний, благополучия, мира и согласия.

Номер: 102Выпуск: 3842Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА