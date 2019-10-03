Главная
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Президент Российской Федерации Владимир Путин
«Уважаемый Рауль Джумкович!
Примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Республики Абхазия – Дня Победы и Независимости.
С удовлетворением отмечаю, что отношения между нашими странами динамично развиваются на основе принципов союзничества и стратегического партнерства.
Хотел бы подтвердить, что Россия продолжит оказывать всемерное содействие Абхазии в обеспечении национальной безопасности, а также в решении задач социально-экономического развития.
Искренне желаю Вам, уважаемый Рауль Джумкович, крепкого здоровья и успехов, а братскому абхазскому народу – мира и благополучия».
***
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко
«Уважаемый Рауль Джумкович!
Примите искренние поздравления по случаю Вашей победы на выборах Президента Республики Абхазия.
В Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с удовлетворением отмечают высокий уровень традиционно дружественных российско-абхазских связей. Уверена, что с Вашим избранием отношения между нашими странами, базирующиеся на принципах союзничества и стратегического партнерства, получат дальнейшее развитие.
Желаю Вам успехов и новых достижений на высшем государственном посту на благо народа Абхазии, во имя мира и процветания на Кавказе».
***
Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад
«Уважаемый Рауль Джумкович, дорогой друг!
Рад выразить Вам наилучшие пожелания по случаю Дня Победы и Независимости Республики Абхазия и пожелать вашей стране добра и дальнейшего прогресса и процветания, а дружественному народу Абхазии – достижения поставленных целей.
Пользуясь этим случаем, хотел бы подтвердить Вам наше стремление к постоянной совместной работе и готовность прилагать все усилия для укрепления и развития двусторонних отношений, опираясь на завершенные и предпринятые шаги в течение данного года, с целью достижения новых высот сотрудничества на благо двух дружественных народов.
Примите, уважаемый господин Президент, дорогой друг, уверения в самом глубоком уважении и почтении».
***
Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов
«Уважаемый Рауль Джумкович!
От имени руководства, народа Республики Южная Осетия и от себя лично искренне поздравляю Вас с Днем освобождения и Победы.
За свою многовековую историю братская Абхазия прошла через многие испытания, всегда преодолевая их с честью и достоинством. Залогом побед Абхазии являются присущие ее народу патриотизм, непоколебимая вера, сплоченность, готовность в любой момент встать на защиту родной страны. Этот праздник объединяет всех, кто чтит славную историю своей Отчизны и верит в ее достойное будущее. Он стал воплощением героизма, стойкости, беспримерного мужества и величия духа народа.
Сегодня Республика Абхазия – динамично развивающаяся страна, которая уверенно смотрит в будущее и неуклонно укрепляет свою независимую государственность.
Убежден, что сложившиеся между нашими народами отношения братской дружбы и взаимного уважения, основанные на общности исторических судеб, будут и в дальнейшем развиваться и укрепляться на благо наших народов.
В этот праздничный день от всей души желаю Вам, уважаемый Рауль Джумкович, и всему народу Апсны мира, счастья, здоровья, благополучия и процветания».
***
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский
«Исторические вехи свидетельствуют о том, что обретение независимости любому народу, любой нации дается нелегко. Народ Абхазии, глубоко осознающий эту истину, чтит и хранит в своем сердце память о тех, кто проявил самоотверженность и мужество, отдав свою жизнь в борьбе за независимость. Главная ценность современности, в том числе объединяющая народы Приднестровья и Абхазии, – конечно же, люди, которые своим трудом, бережным отношением к истории и традициям прославляют родную землю».
Вадим Красносельский пожелал Президенту и каждому жителю Республики Абхазия крепкого здоровья, добрых начинаний, благополучия, мира и согласия.
Номер: 102
Выпуск: 3842
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА