26 ЛЕТ НАЗАД МЫ СТАЛИ НОВОЙ СТРАНОЙ!

АИААИРА

30 сентября Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил народ Абхазии с Днем Победы и Независимости.

Уважаемые соотечественники! Уважаемые ветераны! Уважаемые гости!

Каждый год, связанный с днем Великой Победы нашего народа в Отечественной войне против грузинских агрессоров, наполняет глубоким смыслом и содержанием нашу последовательную борьбу за восстановление национальной государственности, истоки которой уходят в многовековую историю.

Наш героический народ выдержал все суровые испытания в ожесточенной, кровопролитной борьбе с грузинским фашизмом.

Высокую и объективную оценку внутренней моральной и духовной мобилизованности нашего народа в ту судьбоносную эпоху дал основатель современного независимого Абхазского государства Владислав Ардзинба, стоявший у истоков нашей Победы: «Нам навязали войну. Нас решили покорить и уничтожить… – отмечал он, – но наш народ выстоял в справедливой борьбе с теми, кто пытался растоптать нашу государственность. И в этой священной борьбе мы опирались на братскую помощь народов Северного Кавказа, Юга России, всех честных людей мира…»

Мудрые слова великого политического лидера вновь и вновь возвращают нас к тем драматическим событиям, к той ситуации, когда в ряды защитников оккупированной Абхазии вливались представители всех наших зарубежных диаспор, добровольцы из всех братских республик Северного Кавказа, Юга России, Южной Осетии, Приднестровья, других государств ближнего и дальнего зарубежья.

Хотел бы выразить самые добрые пожелания всем гражданам нашей республики. Всем нашим друзьям и доброжелателям в ближнем и дальнем зарубежье! Пусть никогда не померкнет память о тех, кто положил свои жизни на алтарь священной Победы! Низкий поклон матерям и отцам героев, павших смертью храбрых в боях за освобождение нашей Родины! С Днем Победы, дорогие соотечественники!

Гъык-8сыкала ишъыдысныщъалоит щиааиреи щхьы8шымреи рныщъамш ду!

Нагёара а6ъзааит шьала иаагоу Аха6ъи0ра! Шьардаам0а А8сынра!

Номер: 102Выпуск: 3842Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА