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03.10.2019
Номер: 103
Выпуск: 3843
Рубрика: общество
Автор: ВЛАДИМИР ГЛАДКОВ
ПРЕКРАСНОЙ АБХАЗИИ
Гости страны
Абхазия, где неба синева,
Где снежные вершины облака пронзают,
Где люди солнца, горная вода,
Абхазия гостеприимно каждого встречает.
Леса одеты яркой зеленью ветвей,
В тени деревьев отдых благодатный,
Абхазия, ты родина людей,
Которые сердца гостям навстречу раскрывают.
Вот вновь душой и сердцем приклоняясь,
Я посещаю горный край цветущий,
Абхазия, цвети, преумножай
На радость всем, на благо нашей дружбы.
С благодарностью всем жителям Абхазии и уважением,
ВЛАДИМИР ГЛАДКОВ,
Волгоград
Номер: 103
Выпуск: 3843
Рубрика: общество
Автор: ВЛАДИМИР ГЛАДКОВ