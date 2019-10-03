ПРЕКРАСНОЙ АБХАЗИИ

Гости страны

Абхазия, где неба синева,

Где снежные вершины облака пронзают,

Где люди солнца, горная вода,

Абхазия гостеприимно каждого встречает.

Леса одеты яркой зеленью ветвей,

В тени деревьев отдых благодатный,

Абхазия, ты родина людей,

Которые сердца гостям навстречу раскрывают.

Вот вновь душой и сердцем приклоняясь,

Я посещаю горный край цветущий,

Абхазия, цвети, преумножай

На радость всем, на благо нашей дружбы.

С благодарностью всем жителям Абхазии и уважением,

ВЛАДИМИР ГЛАДКОВ,

Волгоград

Номер: 103Выпуск: 3843Рубрика: обществоАвтор: ВЛАДИМИР ГЛАДКОВ