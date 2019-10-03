НИ ПРОЕХАТЬ, НИ ОБЪЕХАТЬ

Об этом надо говорить

Мой двоюродный брат уже несколько дней находился на лечении в Сухумской городской больнице. Человек он, как и я, пожилой. Я переживал о его состоянии, очень хотел поддержать. Попросил своего внука забрать меня из деревни и отвезти в больницу к брату. Внук мне, конечно, не отказал. Приехал за нами. Говорю за нами потому, что моя Мактина тоже хотела своего деверя навестить и сделала все, что нужно: курочку, абысту, хачапур, ахарцы, овощи, фрукты – все свое, домашнее. Поехали. Внука не перестаем благодарить – он накануне до ночи свою работу делал, чтобы наутро освободиться и деда с бабушкой уважить. Но вот, когда мы приехали в Сухум, я, старый, даже о брате немного подзабыл, все внимание на внука. А дело вот в чем. На улице, около городской больницы, я потом узнал, улица называется Конфедератов, ни проехать, ни объехать, ни машину поставить. Там на углу большая аптека. Возле нее столько машин стояло, что мой мальчик, это я о внуке говорю, даже не знал, как с улицы Ардзинба к больнице свернуть. А он водитель опытный, больше 10 лет за рулем. Это он для меня мальчиком всегда будет. Столько машин было в то время там, что внук, чтобы «не создавать дополнительное напряжение и осложнение на трассе» (это он такие слова сказал), поехал прямо по улице Ардзинба, повернул на улицу Сахарова, доехал до улицы Лакоба, повернул с нее на улицу Конфедератов (я названия всех улиц потом уточнял) и только так мы смогли подъехать к больнице. Брат, слава Богу, неплохо себя чувствует. Я успокоился. А вот другое меня очень тревожит. Во-первых, с каким трудом мы к больнице подъезжали, но ведь и другие тоже в такое положение попадают. А когда мы поехали обратно домой, то по многим улицам ехать было просто опасно. Автомобили стоят по обе стороны дороги и на тротуарах тоже. Для едущей машины остается узкая полоса. Разве это нормально? Вспомнил, были мы приглашены на свадьбу в ресторан «Ерцаху». Так подъехать на машине было невозможно, столько вокруг уже транспорта стояло. А вот это разве другая незнакомая картина: водитель на самой середине проезжей части останавливает свою машину, чтобы с приятелем из другой машины поболтать. Если все, что я увидел, вспомнил, и вспомню еще, вместе собрать, то так и до аварии недалеко. А у нас с этими авариями страшное дело. И что самое здесь больное – молодые ребята чаще всего гибнут.

Я никогда не садился за руль машины. На лошади, да, гарцевал. Но это в далекой молодости было. Но кое-что о правилах поведения на дороге знаю – кино смотрю, книги читаю, с внуками и товарищами езжу. Вот и знаю, что не в любом месте машину можно ставить, нельзя обзор закрывать, нельзя беседы разные вести на трассе, нельзя одной рукой руль держать, а другой мобильный телефон. Много чего нельзя из того, что мы делаем. Разве в нашей столице не должно быть специальной стоянки для машин, чьи хозяева приехали, например, на работу, чтобы не скапливался транспорт в одном месте, мешая другим. На это мое замечание, близкие люди сразу сказали, что такое предложение не понравится, никто не захочет за своей машиной еще куда-то ходить. А разве не должно у нас быть штрафстоянки, чтобы туда забирали транспорт, стоящий в неположенном месте. И почему работники автоинспекции очень многое пропускают мимо своих глаз и ушей и не останавливают, не штрафуют даже очень злостных нарушителей? Государство, я понимаю, принимает меры для борьбы с разными нарушениями, но, наверное, они должны быть более жесткими и более принципиальными.

В нашей любимой Абхазии многое еще надо делать, чтобы жизнь становилась лучше. Я думаю, то, чем мне захотелось поделиться с моей уважаемой газетой, тоже требует серьезного внимания. Ведь это связано с нашими жизнями, и в основном с молодыми.

Спасибо, что прочитали. Если я сумел сказать что-нибудь полезное для общества, буду очень рад.

С уважением, ваш давний читатель и автор ХАКИБЕЙ

Номер: 103Выпуск: 3843Рубрика: обществоАвтор: ХАКИБЕЙ