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03.10.2019
Номер: 103
Выпуск: 3843
Рубрика: политика
Автор: Пресс-служба Южного военного округа
В ОЗНАМЕНОВАНИЕ ДНЯ НЕЗАВИСИМОСТИ АБХАЗИИ
Военнослужащие Российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии приняли участие в парадном шествии войск в ознаменование 26-й годовщины независимости республики.
Два парадных расчета в составе около 100 военнослужащих соединения прошли торжественным маршем по набережной Сухума совместно с военнослужащими Минобороны Абхазии. Кроме того, в ходе парада музыкальное сопровождение праздника обеспечивал сводный оркестр, состоящий из российских и абхазских военнослужащих.
Пресс-служба ЮВО
Номер: 103
Выпуск: 3843
Рубрика: политика
Автор: Пресс-служба Южного военного округа