В ОЗНАМЕНОВАНИЕ ДНЯ НЕЗАВИСИМОСТИ АБХАЗИИ

Военнослужащие Российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии приняли участие в парадном шествии войск в ознаменование 26-й годовщины независимости республики.

Два парадных расчета в составе около 100 военнослужащих соединения прошли торжественным маршем по набережной Сухума совместно с военнослужащими Минобороны Абхазии. Кроме того, в ходе парада музыкальное сопровождение праздника обеспечивал сводный оркестр, состоящий из российских и абхазских военнослужащих.

Пресс-служба ЮВО

Номер: 103Выпуск: 3843Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Южного военного округа