А ОН ЖИВОЙ И СВЕТИТ

В Абхазии, в том числе и в ее столице г.Сухуме есть немало исторических достопримечательностей. Одна из них – Сухумский маяк, который нуждается в капитальном ремонте, но уже долгие годы предоставлен сам себе и с каждым днем все больше приходит в запустенье.

В газете «РА» мы неоднократно обращались к проблеме сохранения этого памятника, рассказывали его историю, пытались привлечь к нему внимание руководства страны, общественности и возможных спонсоров.

Однако, к сожалению, судьба Сухумского маяка не тронула тех, у кого есть возможность спасти его.

Напомним, что изготовлен он был по заказу Департамента навигации Военно-морского флота России фирмой Эрнеста Гуэна во Франции. В 1861 году его привезли в Сухум в разобранном виде. Его постройка длилась 150 дней. Высота маяка – 37 метров. На его вершину ведет 137 чугунных ступенек. Основанием маяка служит стальная круглая платформа. Держится он на винтовых сваях, которые уходят в землю почти на два десятка метров. Маяк опоясывают тросы, чтобы во время сильных ветров он не раскачивался, как это было вначале. Во время Русско-турецкой войны в 1867 году турки, пристав к берегу, хотели, но не смогли зацепить маяк тросом и повалить его, но на следующий год им удалось забрать и увезти с собой фонарь маяка. За 150 лет своего существования маяк гас трижды. Даже во время Второй мировой войны он освещал море на дальние расстояния. Самый большой перерыв был в его работе с 2000-го по 2008 годы. Потом свет здесь включили вновь.

Сегодня на двери маяка уже давно висит замок, чтобы никто не мог подняться на смотровую площадку, ведь это может быть опасно. А ведь когда-то его посещало много известных людей, в том числе и русский поэт Владимир Маяковский, который побывал здесь будучи подростком.

В настоящее время этот исторический памятник представляет собой печальное зрелище: облупленный, обшарпанный, ржавый, с множеством вмятин от пуль и снарядов он высится среди развалин, один из тросов оторван. Местные старожилы помнят времена, когда этот страж моря вызывал не жалость, а восхищение своим величественным видом.

Бывший педагог, а ныне пенсионерка Лариса Петросян рассказала, что в довоенное время, то есть до грузино-абхазской войны, к этому памятнику относились с большим вниманием, следили за его состоянием. «Каждый год наш маяк приводили в порядок, – говорит она, – реставрировали, красили. Он был такой белый, чистый, привлекал всеобщее внимание. Туристы подолгу разглядывали его, любовались им, снимали на видеокамеру, любили фотографироваться на фоне маяка. В голосе Ларисы Петросян звучат нотки восхищения, когда она рассказывает о нем.

А сейчас наши гости, которые иной раз приезжают специально в район Маяка посмотреть на этот старинный памятник, возмущаются. Одна женщина сказала: «Когда Бог раздавал красоту, первую красоту он отдал Абхазии. Но почему вы не можете сохранить то, что у вас есть, распорядиться по-хозяйски?».

И она права, ведь если бы этот удивительный памятник истории вовремя привели в порядок, для этого не требовалось бы больших затрат. Туристы за определенную плату поднимались бы на маяк полюбоваться видом, который открывается сверху на окрестности Сухума, на бесконечную морскую гладь (дух захватывает от такой неописуемой завораживающей красоты!), и это приносило бы доход.

Чем больше проходит времени, тем меньше надежды на то, что Сухумский маяк когда-нибудь будет отреставрирован, приведен в надлежащий вид. Жаль, что до этого величавого стража моря никому нет дела. Но он пока живой и светит. Надолго ли?

Лейла ПАЧУЛИЯ

На снимке: Маяк сегодня. Фото Карена Алакорцяна, 13 лет.

Номер: 103Выпуск: 3843Рубрика: обществоАвтор: Лейла ПАЧУЛИЯ