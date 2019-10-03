ЗОЯ КВИЦИНИЯ: «ЭТО МОЯ ЖИЗНЬ, МОЕ ДЫХАНИЕ»

Гражданин Апсны

Кажется, что эта библиотека и она – одно целое, ведь почти вся ее жизнь, вся трудовая деятельность связана с ней. Зоя Миджитовна Квициния пришла в Национальную библиотеку им. И.Г. Папаскир юной девушкой, здесь набиралась опыта у наставников, а спустя определенное время сама стала делиться накопленными знаниями, воспитала не одно поколение библиотечных работников. Так как национальная библиотека является головной библиотекой в Абхазии, Зоя Миджитовна оказывала всем районным библиотекам помощь: и методическую, и практическую, всегда и своевременно.

«Я не мыслю себя без моей библиотеки, – говорит Зоя Миджитовна. – Это моя жизнь, мое дыхание. Если я один день не приду на работу, мне чего-то не хватает. И это не только потому, что я привыкла к своей работе, к родному коллективу, мне нравится моя работа. Здесь я на своем месте».

Интересуюсь, что повлияло на выбор профессии девочки, которая родилась и училась в селе Мыку Очамчырского района, почему она решила связать свою жизнь с библиотечным делом?

Оказывается, с детства Зоя мечтала поступить в медицинский институт, но так и не решилась. Поступила в Сухумское культпросветучилище осваивать библиотечное дело, закончила с отличием, затем продолжила образование в Институте культуры им. Н. Крупской на библиотечном факультете. Завершив учебу, вернулась на родину, устроилась на работу в Национальную библиотеку. Зоя Квициния начинала свою трудовую деятельность библиотекарем, затем заведовала отделом сельскохозяйственной и технической литературы, позже ее назначили заместителем директора, и на этой должности она много лет. И по сей день.

«Когда я только устроилась на работу в библиотеку, – рассказывает Зоя Миджитовна, – моим наставником была Ольга Ильинична Гуськова. Она работала заведующей отделом обработки, и я попала к ней. Она научила меня дисциплине, ответственности. Ольга Ильинична была целеустремленной, требовательной, но доброжелательной. Многие качества, присущие ей, она привила мне. До сих пор они во мне проявляются».

Зоя Миджитовна с сожалением говорит о том, что интерес к чтению угасает. Это связано с тем, что вся необходимая информация есть в интернете. «Все есть, но ничто не сравнится с чтением книги, которую ты держишь в руках, с шелестом ее страниц. Интернетом надо пользоваться в разумных пределах», – считает она.

Тем не менее и сегодня у библиотеки есть свои читатели разного возраста, и их немало.

С большой теплотой о Зое Миджитовне отзываются ее коллеги. Вот что они рассказали.

Ламзира Шинкуба, заведующая отделом национальной литературы:

– Когда я познакомилась с Зоей Квициния, она произвела на меня хорошее впечатление. Я пришла в библиотеку, в отдел литературы на иностранных языках с небольшим опытом работы, и она многому научила меня. Она не владела иностранными языками, но прекрасно владела библиотечной техникой – техникой расстановки фонда, обслуживания, поиска книг, необходимых для читателя тем. Когда этим владеешь, можешь увидеть изъяны, если они есть. Она могла их увидеть и показать, научила этому меня, рекомендовала, чем руководствоваться в разных случаях. В первое время контролировала выполненную мной работу, и если что-то было не так, направляла, подсказывала как исправить. Обращала внимание молодых специалистов на ведение отчетов. Вообще, она всегда проявляла и проявляет внимание к новым сотрудникам, помогает адаптироваться в коллективе. Не могу не отметить и других опытных библиотечных работников, к которым я могла в то время обратиться за советом. Это Ольга Гуськова, Седа Овсепян, Русудан Квициния, Ирина Осия. Они опекали молодых, помогали во всем, хотели, чтобы мы росли профессионально, чтобы пользу приносили библиотеке, могли умело пользоваться имеющимися у нас фондами, чтобы читатели, которые нуждались в наших книгах, уходили отсюда окрыленными, когда мы подбирали им литературу по интересующей их теме.

Кстати, по инициативе директора Национальной библиотеки Бориса Шаликовича Чолариа в библиотеке для наших сотрудников организованы курсы по повышению квалификации, которые проходят периодически уже на протяжении нескольких лет.

Владимир Никонов, сотрудник отдела книжной палаты:

– Я могу оценить ее жизнь, как подвиг. 60 лет посвятить одной работе, причем одной из самых низкооплачиваемых, не сулящей ни материальных благ, ни перспектив в работе, на которой больше нареканий, чем благодарностей – это подвиг, подвиг повседневной преданности профессии. Зою Миджитовну отличает доброжелательность. Это человек, готовый прийти на помощь в любой момент. Преодолевая свои трудности, она успевает помогать и другим, как может. И это тоже составляющая ее повседневного подвига, служения избранному делу.

Руанда Бжания, заведующая научно-методическим отделом:

– Я знаю Зою Квициния 18 лет, с того самого дня, как сюда пришла на работу. Добрая, бескорыстная, искренняя – такая она есть на самом деле. Это человек, который весь на виду, как говорится, без второго плана, без камня за пазухой, человек без фальши. Она очень тактичная. Зоя Миджитовна принадлежит к старшему поколению, у которого ценности совершенно другие. Это люди, с которых надо брать пример во всем, в плане поведения, выстраивания отношений с людьми, это люди, которых надо ценить, относиться к ним по-особому.

Зоя Миджитовна внесла весомый вклад в библиотечное дело Абхазии. После окончания грузино-абхазской войны 1992-93 годов она вместе с другими принимала активное участие в сборе книг, организации и работе фонда, в возрождении родной библиотеки. И ее заслуги оценили по достоинству. В прежние годы она была удостоена звания заслуженного библиотекаря Абхазской АССР, а после войны – почетным орденом «Ахьдз-Апша» третьей степени.

В день юбилея Зою Миджитовну Квициния сердечно поздравляли и родные, и коллеги, в том числе и из ведущих российских библиотек. Ей говорили добрые слова, желали здравия, счастья, долголетия, дарили цветы и сувениры. И она заслужила эту всеобщую любовь и внимание.

Лейла ПАЧУЛИЯ

Номер: 103Выпуск: 3843Рубрика: обществоАвтор: Лейла ПАЧУЛИЯ