ЛЮБИТЬ ПРЕДМЕТ, ЛЮБИТЬ ДЕТЕЙ

Сухумская 8-я школа им. В.К. Ладария – в числе лучших школ столицы Абхазии. В 2013 году она отпраздновала полувековой юбилей. Одним из преимуществ этой школы является то, что она расположена на самом берегу моря. Здесь широкий просторный двор, много деревьев. Но главное – школе есть чем гордиться, что передавать из поколения в поколение. У нее свой тернистый, но славный путь, своя богатая история, свои традиции, к которым можно отнести и ряд мероприятий, проводимых из года в год, и немалый творческий потенциал. Высокопрофессиональный, сплоченный коллектив смог сохранить старые и заложить новые традиции, смог создать особую атмосферу взаимопонимания педагогов, родителей, учеников. Неспроста бывшие ученики этой школы – те, которые получили педагогическое образование, стремятся вернуться сюда уже в качестве учителей. Они знают, что им будут рады, примут в коллектив и поделятся опытом. Кстати, такое отношение здесь и к своим выпускникам, и к любому начинающему педагогу. Молодые педагоги успешно справляются с ответственной работой, в том числе и благодаря поддержке наставников, некоторые из которых также в свое время окончили эту школу. И Карина Оксеновна Сарецян, в настоящее время исполняющая обязанности директора школы, ее выпускница, стала здесь работать после грузино-абхазской войны, была заведующей по учебной работе, преподавала математику в старших классах. По словам Карины Оксеновны, большое влияние на ее формирование как руководителя оказала бывший директор Вера Григорьевна Джикидзе, стаж работы которой в этой школе более 50 лет. Она назначила Карину Оксеновну заведующей по учебной части, опекала, поддерживала.

Карина Сарецян с детства мечтала стать педагогом, хотела преподавать математику. Это неудивительно, ведь ее отец и тетя не представляли себя без школы. Оксен Арменакович много лет преподавал химию, физику и другие предметы (была нехватка учителей) в разных селах восточной Абхазии – Цебельде, Яштхуа. Преподавала и тетя Азниф Арменаковна Сарецян – в начальной школе. А мама Седа Атомовна одобряла выбор дочери и всегда поддерживала ее. Родилась Карина Сарецян в селе Цебельде, спустя какое-то время семья переехала в Сухум, где девочка пошла в школу (тогда она была под номером 18). Окончив ее, затем Абхазский государственный университет, физико-математический факультет, Карина Сарецян устроилась на работу в школу в поселке Белая речка, где преподавала около шести лет. «В моей трудовой книжке только две записи, – с улыбкой отмечает она, – школа в поселке Белая речка и восьмая школа».

Требовательная, ответственная, доброжелательная, Карина Оксеновна пользуется уважением в коллективе и среди учеников, которые говорят, что она хорошо, доступно объясняет, всегда спрашивает, все ли понятно, если кто-то не усваивает новый материал, остается с ними после уроков. «Я не представляю себя в другой сфере, – признается она. – Школа – это мое. Здесь я нашла себя».

Карину Оксеновну, как и весь педагогический коллектив, волнует сегодняшнее состояние школы. За все послевоенное время здесь осуществлялись лишь некоторые виды ремонта при помощи государства и силами родителей. Было сделано немало, однако все еще на здании школы видны следы войны – отметины от пуль и осколков снарядов. Словом, она давно нуждается в капитальном ремонте, в современном техническом оснащении. Столы и стулья старые, поломанные. Новые получают обычно небольшими партиями, и их недостаточно, причем особым качеством они не отличаются, поэтому быстро приходят в негодность. Последний раз мебель для классов получили несколько лет назад. Однако, несмотря на эти негативные моменты, школа продолжает притягивать новых учителей и учеников. Если в 2013 году в школе обучались 124 ученика, то в этом году около 160. А создали бы соответствующие условия, их было бы значительно больше.

Для того чтобы быть хорошим учителем, мало знать свой предмет, считает Карина Оксеновна, важно уметь находить контакт с разными детьми, принимать их и любить такими, какие они есть, то есть не просто давать уроки по своему предмету, но и работать с личностью, оказывать положительное влияние на ее формирование. Видимо, у Карины Оксеновны получается соответствовать такому представлению об учителе. Возможно, поэтому ее коллеги пожелали, чтобы именно о ней газета «Республика Абхазия» рассказала к замечательному празднику – Дню учителя. А среди молодых педагогов, достаточно долго проработавших в школе, отметили Ирму Львовну Квасия. И ее любят дети за искренность, доброжелательность, за то, что не скучно, интересно на уроках истории, которую она преподает. Известно, что если дети расположены к учителю, они тянутся и к его предмету.

Не так давно Ирма Львовна стала мамой. Вместе с супругом Денисом Федоровичем Амичба (работает в Государственной службе охраны) они растят сынишку Демьяна. Малышу всего пять месяцев.

Ирма Квасия родилась в Сухуме. Окончив в 2005 году сухумскую среднюю школу №3 им. Ю.Н. Воронова, поступила в Абхазский государственный университет, на исторический факультет. Так почему она решила стать учителем?

«В жизни каждого человека наступает момент принятия важных решений, – сказала Ирма Львовна. – Был такой момент и у меня. Мое решение определило мой дальнейший путь, путь становления личности, и особенно становления педагога, который проводит большую работу по воспитанию и обучению детей. Профессию учителя я выбрала неспроста. Определиться мне помогла моя учительница Нонна Георгиевна Ханагуа, которая поддерживала меня, помогала мне».

И сегодня молодая учительница не жалеет о своем выборе, о том, что пришла работать в восьмую школу, что так сложилась ее судьба. Поэтому от сердца идут такие ее слова:

«Мне повезло, школа стала для меня вторым домом. Мои наставники – учителя старшего поколения в первое время опекали меня, уделяли мне немало своего времени, посвящая в тонкости педагогической работы, за что я им безмерно благодарна.

Выражаю признательность всему коллективу восьмой школы, в которой я работаю учителем истории и классным руководителем уже восемь лет. Привить ученикам любовь к предмету, который преподаешь, дать им максимум знаний, дать возможность поверить в свои силы, видеть личность в каждом из них, уважать их – вот, на мой взгляд, основная задача учителя. Впервые за годы своей работы я в разлуке со школой, со своими учениками, и, находясь в данный момент в декретном отпуске, очень скучаю по школе, по своим любимым ученикам».

Как тут не привести слова классика русской литературы Льва Толстого: «Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хорошим учителем. Если учитель имеет только любовь к ученику как отец, мать, – он будет лучше того учителя, который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он – совершенный учитель».

Остается лишь пожелать, чтобы таких совершенных учителей в наших школах было как можно больше. Мира вам, благоденствия, здоровья, исполнения всех желаний, наши дорогие учителя! С праздником!

Лейла ПАЧУЛИЯ

Номер: 103Выпуск: 3843Рубрика: обществоАвтор: Лейла ПАЧУЛИЯ