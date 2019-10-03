НА ДВА ГОДА СТАРШЕ ДНЯ ПОБЕДЫ

Свой 28-й день рождения 27 сентября отметил Государственный таможенный комитет Республики Абхазия. По случаю знаменательной даты прошло торжественное заседание ведомства. Сотрудникам были вручены грамоты, медали и ценные памятные подарки, а также присвоены очередные специальные звания.

27 сентября 1991 года Председатель Верховного Совета Абхазской АССР Владислав Григорьевич Ардзинба подписал Постановление Президиума о создании Республиканской таможенной службы. Каждый год сотрудники ГТК РА отмечают эту дату. И этот год не стал исключением. На торжественном заседании таможенники почтили минутой молчания память защитников абхазской столицы, освобождение которой также отмечается 27 сентября. Поздравляя сотрудников, председатель ведомства, полковник таможенной службы Беслан Цвинария подчеркнул, что абхазские таможенники делают большую работу по пополнению государственного бюджета, по развитию внешнеэкономической деятельности и обеспечению экономической безопасности государства. Руководитель ведомства сказал:

– Хочу выразить надежду, что молодое поколение будет укреплять и приумножать авторитет таможенной службы Республики Абхазия, станет опорой и гордостью нашей профессии в будущем. Сегодня важнейшими нашими задачами являются повышение качества и эффективности работы, внедрение современных технологий таможенного администрирования, совершенствование таможенного регулирования, создание благоприятных условий для развития международного экономического сотрудничества. Мы должны быть готовы к новым требованиям, которые выдвигаются мировыми реалиями, впереди предстоят большая работа и множество преобразований, направленных на улучшение и развитие структуры и страны в целом.

На торжественном заседании присутствовал министр финансов РА Джансух Нанба. Он поздравил абхазских таможенников, отметив:

– В первую очередь хочу поблагодарить вас за вашу работу. Ни для кого не секрет, что таможенный комитет является одним из крупнейших администраторов доходов в республиканский бюджет. От результатов вашей работы зависит в целом работа всего государства – это пенсии, зарплаты, социальные выплаты и пособия. Понимая свою ответственность, вы день и ночь выполняете свои должностные обязанности.

С поздравительным адресом от имени Федеральной таможенной службы РФ выступил представитель ФТС России в Абхазии Сергей Иванов.

После собрания личный состав ГТК во главе с руководителем Бесланом Цвинария возложил венки к мемориалу защитникам Абхазии в парке Боевой Славы в Сухуме.

После заседания представитель ФТС России в Абхазии Сергей Иванов дал блиц-интервью газете «РА»:

– В Абхазии работаю пять лет, а вообще с абхазскими таможенниками налажены контакты с 2008 года. За 11 лет нашего взаимодействия произошли позитивные изменения в работе таможенного комитета Абхазии. Мы планируем продвигать на территорию Абхазии те технологии, которые используются сегодня в России и странах ЕврАзЭС. Для этого, конечно, потребуются изменения в законодательстве Республики Абхазия, так как Абхазия – суверенное государство. Соответственно, требуется не только желание таможенного комитета, но и определённое согласование с органами республиканской власти при поддержке Парламента и соответствующих госструктур. В российской таможне бытует мнение, что инспектора таможни не должно быть видно на линии контроля, он должен быть незаметным для людей, пересекающих границу. А для нарушителей должен быть поставлен заслон инспектором, пресекающим противоправные действия. Наше взаимодействие будет успешно продолжаться. 25 июля этого года состоялась встреча руководителей таможенных служб России и Абхазии – Владимира Булавина и Беслана Цвинария. Была подписана Дорожная карта – план взаимодействия на пять лет между их ведомствами.

Что касается вопроса государственного регулирования передвижения товаров из Грузии в Абхазию и их оформления на границе по реке Ингур, то это право суверенной Республики Абхазия. Если будет принято решение по транзиту, то так как это будет пересечение грузов из одной страны в другую транзитом через третью, то в этом процессе как минимум должны участвовать три стороны. Они должны договориться, согласовать свои действия, иначе логистическая цепочка не заработает.

Публикацию подготовила Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 103Выпуск: 3843Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ