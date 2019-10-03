ВСТРЕЧА КОЛЛЕГ И ДРУЗЕЙ

Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Валерий Кварчия встретился с делегацией депутатов Парламента Сирии, прибывшей на празднование Дня Победы и Независимости Республики Абхазия.

Валерий Кварчия подчеркнул: «Надеюсь, таких встреч в нашей истории будет больше. Мы всегда рады гостям. Мы высоко ценим шаг, который сделал сирийский народ и Президент Башар Асад. У Сирии можно многому поучиться. Мы будем и в дальнейшем налаживать братские отношения. У наших стран все лучшее еще впереди».

Со своей стороны депутат Парламента Сирийской Арабской Республики Джансет Казанба поблагодарила Спикера за приглашение на празднование Дня Победы и Независимости Республики Абхазия: «Народ Абхазии, Правительство приняли нас очень тепло и гостеприимно. Я с каждым своим приездом в вашу страну замечаю, что Абхазия развивается. Желаем абхазскому народу мира и процветания».

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В Торгово-промышленной палате Республики Абхазия состоялась встреча президента ТПП Тамилы Мерцхулава с делегацией Народного Совета Сирийской Арабской Республики. Поприветствовав гостей, Тамила Мерцхулава подчеркнула готовность ТПП способствовать открытию Представительства палаты и Торгового дома Абхазии в Дамаске и Торгового дома Сирии в Абхазии.

«Есть поддержка по этому вопросу со стороны главы государства Рауля Хаджимба и Правительства. Более того, есть желание и интерес со стороны предпринимателей, и я уверена, что у наших народов в плане сотрудничества все впереди», – сказала Мерцхулава.

В свою очередь депутат Народного Совета Сирийской Арабской Республики, руководитель Комитета семей, погибших в войне в Сирии Джансет Казанба сообщила, что сирийская делегация приехала передать поздравления с Днем Победы от имени спикера Народного Совета и всего народа Сирии. «Мы гордимся, что у нас есть друзья в Абхазии и что во время войны в Сирии народ Абхазии оказывал нам помощь».

Номер: 103Выпуск: 3843Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс