МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ СИРИИ

1 октября Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба принял делегацию депутатов Парламента Сирийской Арабской Республики, прибывших на празднование Дня Победы и Независимости.

Глава государства поприветствовал гостей.

«Очень рад вашему пребыванию в Абхазии. Мы с большим теплом вспоминаем наше нахождение в Сирии. Те шаги, которые предприняты для развития нашего сотрудничества, нужно продолжать и усиливать. Желаю вам мирной жизни, я уверен в победе сирийского народа. Иначе быть не может», – отметил Президент.

Депутат Парламента Сирийской Арабской Республики Джансет Казанба от имени делегации поблагодарила Р.Хаджимба за прием.

«Спасибо большое, господин Президент, что Вы приняли нас сегодня. Мы хотим поздравить Вас с переизбранием на пост Президента и передать приветствие от Спикера Парламента Сирии. Мы рады возможности принять участие в праздновании Дня Победы. Хотим передать от сирийского народа поздравления и пожелания успехов и удачи народу Абхазии. Мы встречались также с репатриантами из Сирии и слышали от них теплые слова о том, какую поддержку им оказывают здесь. Народ Абхазии знает, что такое война, и мы также хотим сказать спасибо народу и правительству Абхазии за поддержку», – сказала Джансет Казанба.

В завершение участники встречи обменялись памятными подарками.

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Президент Республики Никарагуа Даниэль Ортега поздравил Рауля Хаджимба с Днем Победы и Независимости.

В письме Даниэля Ортеги говорится:

«Дорогой коллега, Президент!

От имени народа и Правительства Примирения и национального единства Республики Никарагуа и со своей стороны мы рады выразить самые теплые поздравления Вам и народу Абхазии по случаю торжественного празднования 26-й годовщины Независимости, Победы, одержанной после 413-ти дней мучительной войны.

Как сказал генерал Владимир Серебряков, размышляя о победе Абхазии, решающим фактором было моральное превосходство тех, кто сражался под абхазским флагом, среди которых были подростки, их родители, бабушки и дедушки, женщины, которые знали, что на земле нет другого абхаза для защиты Родины.

Дорогой коллега, в этот праздничный день от имени всех никарагуанских семей мы желаем Вам успехов в Вашей достойной почтения работе на благо всего славного народа Абхазии, мира, развития и прогресса».

Номер: 103Выпуск: 3843Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА