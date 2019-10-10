ДРУЗЬЯ ОТЦА СТАЛИ ЕГО ДРУЗЬЯМИ, А ПРИРОДА АБХАЗИИ – ДЕЛОМ ЖИЗНИ

Зурабу Иосифовичу Адзинба – 80 лет

«12 октября 2019 года известному абхазскому ботанику, географу, спелеологу, заведующему отделом флоры и растительности Государственного научного учреждения «Ботанический институт АНА», мудрому руководителю, прекрасному человеку, доброму, отзывчивому другу и коллеге Зурабу Иосифовичу Адзинба исполнится 80», – так начинает статью о старшем товарище кандидат биологических наук, министр экологии и охраны природы РА Савелий Читанава.

Савелия Михайловича с Зурабом Иосифовичем связывают многие годы совместной работы в Сухумском ботаническом саду. По наблюдениям старожилов Сада, сама специфика работы в этом учреждении проверяет человека на прочность: ты либо человек природы и живешь по ее законам и вместе с ней готов пережить любые сложности, либо ломаешься сразу и уходишь в другую сферу.

Зурабу Иосифовичу Адзинба самой судьбой было уготовано посвятить жизнь изучению природы родной Абхазии. Но все это будет позже. Он родился в Сухуме в семье известного краеведа и этнографа, общественного и научного деятеля Иосифа Есхаковича Адзинба. Иосиф Есхакович оставил значимый след в истории как собиратель и переводчик фольклорных текстов, автор многочисленных статей по культуре, этнографии, археологии, краеведению Абхазии и книги «Археологические памятники Абхазии», вышедшей уже после его смерти и давно уже ставшей библиографической редкостью. В бытность директором Абхазского государственного музея (в ту пору музей назывался Краеведческим) он сыграл большую роль в его становлении. И все это Иосиф Есхакович сумел сделать за сорок лет жизни.

Когда не стало отца, мама Зураба Иосифовича, Кетеван Гегелашвили, сделала все, чтобы мальчик продолжал чувствовать влияние дел отца. Совмещая заботу о сыне с ответственной работой в органах внутренних дел Абхазии, она постоянно рассказывала ему об отце, о его работе, познакомила его с друзьями Иосифа, и вскоре они стали друзьями и Зурабу.

В 1958 году З.И. Адзинба становится студентом биолого-географического факультета Сухумского государственного педагогического института им. А.М. Горького. По тропам, исхоженным в свое время его отцом, теперь он сам с друзьями-ровесниками исследует родные горы с рюкзаком за плечами. В качестве курсовой работы «Орография Абхазии» Зураб Иосифович представляет составленную им карту-схему Абхазии.

Окончив учебу с отличием, Зураб Иосифович становится старшим инструктором Абхазского областного совета по туризму.

В 1965 году З.И. Адзинба избирают председателем Объединенного профкома Сухумского государственного педагогического института. По совместительству он ведет и педагогическую работу, читает лекции, проводит практические занятия и семинары.

В 1967 году З.И. Адзинба предлагают работу во Всесоюзном научно-исследовательском институте туризма, впервые созданном в Абхазии. Впоследствии этот институт был преобразован в Центральную научно-исследовательскую лабораторию туризма и экскурсий (ЦНИЛТЭ) при центральном Совете по туризму СССР. В качестве сотрудника этой организации З.И. Адзинба вместе с коллегами Ю.Н. Вороновым, А.И. Тарасовым, В.Р. Агрба исследует и популяризирует богатые природно-рекреационные возможности Кавказа и непосредственно Абхазии.

Коллеги знают Зураба Иосифовича еще и как одного из первых исследователей карстовых полостей Абхазии. Вместе с другом и единомышленником В.А. Юшиным они измеряют высоту потолков гигантских залов Новоафонской пещеры оригинальным, ранее не апробированным способом, а ведь высота там до 90 метров. Вместе с Г.Ш. Смыр и Ю.Н. Вороновым они досконально обследуют карстовую пещеру «Пропасть абхазских спелеологов» на горе Акуя на левом берегу реки Псырцха, в окрестностях Нового Афона. Сегодня она известна в спелеологическом мире как пещера Акуя – с богатыми натечными образованиями и уникальными палеонтологическими и археологическими находками.

В этот период З.И. Адзинба завершает учебу в заочной аспирантуре на кафедре физической географии ТГУ и работает над природно-рекреационной оценкой ситуации в северо-западной Абхазии.

После того как лабораторию туризма в 1975 году переводят в Москву, Зураба Иосифовича приглашает на работу в отдел флоры и растительности Сухумского ботанического сада (ныне – ГНУ «Ботанический институт АНА») известный флорист, систематик, палеоботаник, член Ученого совета ЦНИЛТЭ, профессор Альфред Алексеевич Колаковский. Колаковский, читавший лекции в Сухумском пединституте, давно заприметил способного студента, и впоследствии З.И. Адзинба не раз привозил Альфреду Алексеевичу из экспедиций интересные растения.

Начав карьеру с должности младшего научного сотрудника, З.И. Адзинба под руководством А.А. Колаковского он изучает географию и экотопологию редких эндемичных представителей флоры Абхазии, публикует множество статей. В 1983 году, обобщив собранные материалы, он блестяще защищает кандидатскую диссертацию на тему «География и экотопология эндемов флоры Абхазии».

В 1987 году эта работа была опубликована в виде отдельной монографии «Эндемы флоры Абхазии» с множеством оригинальных авторских фото и списком 500 абхазских топонимов с синонимами и оригинальной картой локализации мест произрастания растений, собственноручно собранных автором.

Среди главных направлений научной деятельности Зураба Иосифовича Адзинба – вопросы охраны уникальных природных растительных комплексов Абхазии. Он один из первых предложил по результатам многолетних обследований Рицинского заповедника и прилегающих к нему территорий западной Абхазии создать на базе заповедника Национальный парк. Ведь в этом уникальном месте фактически сконцентрирована половина всей флоры Абхазии, включая многие реликты и эндемы. В 1996 году Рицинский реликтовый национальный парк был создан.

В 1987 году в Москве выходит коллективная монографическая работа группы ботаников отдела и сотрудников заповедника под руководством А.А. Колаковского «Пицунда-Мюссерский заповедник», в которой приводится карта растительности. Составил ее Зураб Иосифович.

В 1999 году З.И. Адзинба был избран членом-корреспондентом Международной академии наук экологии и безопасности человека и природы (МАНЭБ). При этом МАНЭБ учел заслуги и ценнейшие предложения, которые ученый из непризнанной Абхазии не раз высказывал по охране окружающей среды и улучшению состояния заповедного дела для сохранения биоразнообразия на Кавказе.

В большинстве научных работ З.И. Адзинба делает акцент на необходимости сочетать охрану природы с грамотным природопользованием. Он является автором и соавтором монографий, учебников и карт: «Эндемы флоры Абхазии», «Пицунда-Мюссерский заповедник», «Лекарственные растения флоры Абхазии» (2001), «География Абхазии для средней школы» (2003, 2011), «Рицинский реликтовый национальный парк» (2005).

После Отечественной войны народа Абхазии Зураб Иосифович Адзинба поддержал работу экологического общества «Абсабара», созданного Р.С. Дбаром еще в дни войны, которое послужило основой создания в декабре 1993 года Министерства экологии Республики Абхазия. Все последующие годы З.И. Адзинба активно сотрудничал с экологическим ведомством, принимал участие в его просветительских проектах, выступал перед школьниками в разных уголках страны, помогал в издании первой республиканской юношеской экологической газеты «Росток (Ашьсакьар)» и продготовке теле-радиопрограмм в рамках экологического проекта «Ажвейпшаа».

Не случайно среди специалистов Института экологии АНА и сотрудников Госкомитета по экологии и охране природы Республики Абхазия немало тех, кто в свое время «заразился» любовью к родной природе от Зураба Иосифовича Адзинба.

С 1996 года З.И. Адзинба входил в состав правления Государственного экологического фонда Республики Абхазия.

Именно З.И. Ардзинба выступил инициатором подготовки и издания карты Республики Абхазия (1997), и его предложение горячо поддержал первый Президент Республики Абхазия В.Г Ардзинба.

В разговоре с В.Г. Ардзинба обрела реальные очертания идея книги, посвященной жизни и работе в Абхазии выдающегося ботаника, исследователя флоры Абхазии, Колхиды, а впоследствии и Огненной Земли в далекой Аргентине Николая Михайловича Альбова. Зураб Иосифович находит отдельные статьи ботаника в архивах Санкт-Петербурга и Тбилиси, отправляется в Шамбези (Швейцария), где Н.М. Альбов работал над определением собранных в Абхазии растений, и собирает большой материал.

В 2016 году выходит книга – итог многолетней работы – «Очарованный Абхазией. Жизнь и странствия Николая Альбова», одним из составителей которой и является З.И. Адзинба.

В 1997 году Зураб Иосифович возглавил отдел флоры и растительности Ботанического института АНА: нужно продолжать работать и после ухода из жизни Альфреда Алексеевича Колаковского, с которым его связывали не только рабочие, но и очень близкие личные отношения.

Главной ценностью отдела, а по сути, не имеющей цены – является уникальный гербарий, начало которому положил в конце XIX века ботаник П.С. Панютин, гербарий с полевыми сборами выдающихся ботаников Н.М. Альбова, Ю.Н. Воронова (Ю.Н. Воронов приходился дедом историку и общественно-политическому деятелю Ю.Н. Воронову. – Ред.), А.А. Гроссгейма, а впоследствии и А.А. Колаковского, который долгое время сохранял этот гербарий при отделе. Важно, что Гербарий Колхидской флоры и сегодня продолжает пополняться сборами сотрудников отдела во главе с Зурабом Иосифовичем Адзинба.

В настоящее время Гербарий Колхидской флоры внесен в список мировых гербариев с пометкой «особо ценный».

Когда речь заходит о Гербарии, коллеги каждый раз вспоминают, как во время пожара, случившегося в 1986 году в здании Ботанического сада, Зураб Иосифович, рискуя жизнью и опережая пожарных, спасал экспонаты уникального Гербария.

С 1990 года З.И. Адзинба читает специальный курс лекций по флоре Абхазии и биогеографии в Абхазском государственном университете, является руководителем многих курсовых и дипломных работ, неоднократно являлся председателем государственной аттестационной комиссии АГУ по специальности «география». В 1996 году ученый совет АГУ присвоил ему звание доцента кафедры ботаники. Еще одним важным направлением деятельности Зураба Иосифовича является подготовка кадров для проведения экскурсий по Абхазии. И чем больше желающих работать в этой перспективной для туристической Абхазии отрасли, тем строже подход к отбору людей, желающих проявить себя в этом ответственном деле.

Зураб Иосифович лично прошел вдоль и поперек родные горы, он является участником многих экспедиций по исследованию флоры Абхазии и Колхиды, автором более 100 научных работ, участником международных научных симпозиумов, конгрессов и конференций.

В частности, в 1991 году его доклад, посвященный эндемам флоры Абхазии, который он сделал на французском языке в Швейцарии, был принят участниками конференции овацией, что в научной среде встречается крайне редко.

Завершена и подготовлена к изданию очередная работа З.И. Адзинба «Кальцефильные эндемы Колхиды» – с картой, на которую нанесены места распространения этих растений. Карта также составлена З.И. Адзинба.

Работа посвящена эндемичным растениям, обитающим на известняковых горах Северной Колхиды, центром которой является Абхазия.

Параллельно Зураб Иосифович курирует подготовку к переизданию книги своего отца «Археологические памятники Абхазии». Книга дополнена статьями по этнографии, собранными сказками, интересными материалами об истории абхазского костюма и другими публикациями Адзинба-старшего. Новое издание, названное «Записки краеведа», будет представлено много интересных фотоиллюстраций и – впервые – будет опубликована карта Абхазии, составленная самим И.Е. Адзинба.

В 2019 году вышла еще одна книга, подготовленная к изданию З.И. Адзинба и С.М. Читанава, – А.А. Колаковский. «Определитель растений Абхазии».

И в солидном возрасте Зураб Иосифович Адзинба находится в отличной физической форме. Он с легкостью взбирается по скалам за редкими растениями во время экспедиций, показывая пример молодым коллегам. Супруга Зураба Иосифовича Христина Георгиевна – постоянная спутница мужа в большинстве его горных экспедиций. Вместе они 60 лет, воспитали сына и дочь. Теперь у них четверо уже взрослых самостоятельных внуков.

Юлия СОЛОВЬЕВА

Номер: 106Выпуск: 3846Рубрика: обществоАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА