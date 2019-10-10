ВЕЛИКОМУ ПОЛКОВОДЦУ

На территории российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии завершен конкурс календарной продукции, посвященный 290-летию со дня рождения Генералиссимуса А.В. Суворова. Работы изготавливались участниками в форматах карманного, настольного и настенного плакатов или перекидных календарей как в цветном, так и в черно-белом изображении.

По условиям конкурса, на календарях нужно было отразить события, связанные с деятельностью Генералиссимуса.

Критериями работ были определены содержательность и соответствие теме, историческое и геральдическое соответствие, степень информативности, яркость и выразительность.

По итогам конкурса лучшие календари будут представлены для дальнейшего отбора среди работ всех воинских частей 49-й общевойсковой армии.

В конкурсе с середины сентября приняли участие около 100 человек, в их числе юнармейцы военной базы, военнослужащие и члены их семей.

Пресс-служба ЮВО

Номер: 106Выпуск: 3846Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Южного военного округа