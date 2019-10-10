КЛАССИК О ПРАВИЛАХ ЖИЗНИ

Предлагаем Вашему вниманию выступление писателя Фазиля Искандера на Конгрессе интеллигенции, состоявшемся в Москве в декабре 1997 года. «Государство и совесть» – так называется его публикация в журнале «Рубежи» № 12/97. Сегодня оно так же актуально, как и 22 года назад.

Главная ошибка нашего нового демократического государства, из которой вытекают все остальные ошибки, состоит, по-моему, в том, что власти, сами того не заметив, повторяют ошибку марксизма: экономика – базис, а всё остальное – надстройка. Государство, которое живет по этому закону, обречено на гибель. Советское государство именно поэтому погибло. Это могло случиться несколько раньше или несколько позже, но должно было случиться. То, что экономика не является базисом человеческого общества, сравнительно легко доказать. Во-первых, человечество тысячелетия жило, когда вообще никакой экономической науки не было. И никому в голову не приходило экономическую сторону жизни объявлять базисом. Во-вторых, все великие религии утверждают, и наш личный опыт подтверждает: главное в человеке – совесть. То, что главное в человеке, то является главным также и для человеческого общества, и для государства.

Парадокс состоит в том, что государство, в котором экономика – базис, обречено погибнуть прежде всего экономически. В таком государстве экономикой управляют не профессиональные экономисты, а идеологи от экономики. Это совершенно другие люди, которые могут ничего не понимать в экономике. Так, в идеологическом государстве агронома в колхозе выбирали не по признаку его добросовестности и знания дела, а по признаку его идеологической болтовни. Ничего не понимая в литературе, Жданов пытался управлять литературным процессом. И так годами, десятилетиями в государстве идет отрицательная селекция, когда тысячи и тысячи людей, слабых умственно и нравственно, оказываются на командных постах. Такое государство обречено было погибнуть. Вот к чему привело изначально неправильное понимание природы человека: экономика – базис.

Базисом человека и человеческого общества является совесть, а экономика – одна из важнейших надстроек. При этом экономика может хорошо работать при более или менее здоровом состоянии базиса – совести человека. Экономика без базиса – совести – это зверинец с открытыми клетками, что мы и видим сегодня у нас. Один культурный экономист сказал мне: экономика – полунаука, полуискусство. Мне это определение кажется верным. Экономические законы, видимо, срабатывают при благоприятных условиях соприкосновения с человеком. Нам много говорят об экономическом чуде возрождения Германии. Действительно чудо: тысячи городов лежали в руинах, миллионы убитых, миллионы раненых, миллионы голодных и беспризорных детей. Но экономическое чудо расцвета Германии вторично. Главное – это разбуженная совесть нации, которая стала могучим фундаментом экономического и духовного возрождения.

Экономическая наука на наших глазах превращается в некую мистику, которая якобы спасет страну. Всё спасает и никак не может спасти. Разумеется, нам нужны культурные, талантливые экономисты, но такие люди нужны в любых областях нашей жизни. Однако нас ждут трагические неудачи, пока мы не осознаем, что базисом, фундаментом человеческой жизни, целого государства является совесть. Разбуженная совесть – самый грандиозный источник человеческой энергии. Но как ее разбудить? Как говорил знаменитый физик, надо поставить перед собой достаточно безумную задачу, чтобы она оказалась достаточно реалистической.

На вопрос, что мы строим, мы должны иметь мужество ответить: мы строим совестливое государство, мы строим государство совести, а демократия и рыночная экономика только рычаги этого неслыханного в мире государства. Совестливое государство сегодня звучит несколько смешно, как слон, плачущий при звуках музыки Моцарта, но завтра это может стать естественным и радостным началом новой жизни, и слон заплачет.

Чтобы выжить в XXI веке, человечество должно сменить классическую политику хитрости на политику совестливости, то есть на политику отсутствия политики.

Начинать надо с правительства. Нам нужно правительство алмазной чистоты и прозрачности и чтобы народ поверил в эту чистоту, и тогда он воспрянет духом. Но что надо сделать, чтобы народ в это поверил? Надо быть такими и никакими другими. 100 абсолютно чистых толковых людей и есть правительство. Но где их взять? Они есть кругом, есть и в самом правительстве. Достаточно найти десять таких людей, эти десять приведут с собой остальных. На это понадобится не более двух-трех месяцев. Кристалл алмазной честности на вершине власти обязательно вызовет постепенную кристаллизацию всей пирамиды. На эту пирамиду снизу будет давить воспрянувший духом народ. А он воспрянет духом, видя, что вершина власти чиста, а сверху – в силу своего нового состояния – будет давить вершина.

Надо помнить, что конечной причиной падения царского и Временного правительств было накопившееся в народе брезгливое чувство, что они не чисты. Так оно и было на самом деле. И надо помнить, что бешеннее всех взрываются терпеливые народы. Надо немедленно привлекать в правительство высокоталантливых представителей гуманитарной интеллигенции. Они уточнят психический слух правительства, а это сейчас самое главное для мирного, некровавого движения в будущее.

Настоящий интеллигент – это человек, для которого духовные ценности обладают материальной убедительностью, а материальные ценности достаточно призрачны. Всё остальное – образованщина. Интеллигент – миссионер совести и знаний, которые позволяют человеку жить по совести. Часть интеллигенции, в России это в особенности учителя, в труднейших условиях продолжают свое героическое дело. Но большая ее часть, к сожалению, при виде всего, что творится дома, впала в пессимизм. И это не самое худшее. Я бы сказал так: если при выходе из пессимизма нас ожидает цинизм, то лучше незаметно поворачивать обратно.

Беда стране, где слишком многие люди думают о политике. Честные люди, слишком много думая о политике, невольно отстраняются от созидания, а так как они при этом страдают, думая о политике, они не чувствуют свою вину перед отсутствием созидания. Получается горький парадокс: страдать проще, чем созидать. Выход только один: хочешь вырваться из страданий, созидай. Другого лекарства нет и не будет. Даже сизифов труд освобождает нас от бесполезных рассуждений о бесполезности сизифова труда. Никто никогда в европейской и русской истории не пробовал сделать совесть главным инструментом управления народом. Я не говорю – единственным, я говорю – главным. Если бы мы имели возможность спросить у Бога, можно ли управлять людьми при помощи совести, он бы ответил: именно это Я предложил людям через Сына Своего, но никто из властителей не попытался это исполнить. Так давайте попробуем. Если мы достигнем абсолютной чистоты хотя бы на вершине власти, а она видна со всех сторон, это будет первым шагом к нормальной, достаточно гармоничной жизни.

Фазиль ИСКАНДЕР, писатель г.Москва

(печатается с некоторыми сокращениями)

Номер: 106Выпуск: 3846Рубрика: обществоАвтор: Фазиль ИСКАНДЕР, писатель. г.Москва