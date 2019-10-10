ПЕРВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ АДЫГЕИ – АСЛАН АЛИЕВИЧ ДЖАРИМОВ

Кавказ: лица в политике

Адыгею и Абхазию связывают давние узы дружбы, общие духовные ценности и традиции. Укрепление и развитие многовековых связей двух братских народов в различных сферах продолжаются и сегодня. Абхазский народ помнит и чтит имена добровольцев из Адыгеи, которые в годы Отечественной войны народа Абхазии по велению сердца отправились на защиту своих абхазских братьев.

Образовательные и научные учреждения Адыгеи и Абхазии тесно сотрудничают в вопросах подготовки высококвалифицированных кадров, реализации научно-исследовательских программ и проектов. Развернута совместная работа по сохранению культурно-исторического наследия, обеспечению преемственности национальных традиций и развитию культурных инноваций двух республик. И во всём этом огромная заслуга Аслана Алиевича Джаримова, который сохранил и укрепил дружественные связи между двумя кавказскими республиками – Адыгеей и Абхазией.

7 ноября Аслану Алиевичу Джаримову, Первому Президенту Республики Адыгея (1992 – 2002 гг.), академику, кандидату сельскохозяйственных наук, доктору экономических наук, Почетному гражданину Республики Абхазия (2008г.), кавалеру ордена «Ахьдз-Апша» I степени и ордена Сосналиева (2012 г.) исполняется 80 лет. Руководство Республики Абхазия глубоко осознаёт важность восстановления и углубления теплых братских отношений, которые на протяжении веков существовали между народами Абхазии и Адыгеи. Президент РА Рауль Хаджимба во время своего визита в Адыгею встречался с Асланом Джаримовым, подарил ему памятные монеты из серии «Аиааира» и пригласил в Абхазию. Аслан Алиевич Джаримов поблагодарил его за приглашение и пообещал в скором времени приехать.

Аслан Джаримов и Владислав Ардзинба

В Абхазии хорошо знают, что Аслана Алиевича Джаримова и Владислава Григорьевича Ардзинба – первых президентов двух независимых республик, связывали очень крепкие контакты – как опытных политиков и очень дружеские отношения двух людей-кавказцев. Их свела судьба в феврале 1990 года, когда впервые на альтернативной основе состоялись выборы народных депутатов СССР. Это было в Москве. В то время Владислав Григорьевич стал членом Верховного Совета СССР и возглавил подотдел национально-государственных и национально-территориальных образований. А Аслан Джаримов возглавил Адыгейский обком КПСС. В одном из интервью он поделился своими воспоминаниями о том времени:

– Новое надвигающееся время требовало новых подходов ко всему происходящему. Наступило время пробуждения национального самосознания. Мы нередко обсуждали эти актуальные проблемы. В 1990 году сессия областного Совета провозгласила новый статус Адыгеи – республика, и мне нужно было работать по этому вопросу с федеральными органами в Москве. Съезды тогда длились довольно долго, и мы с Владиславом Григорьевичем часто встречались на них. Тогда ему было 45 лет, молодой, энергичный, открытый, целеустремленный. Это очень привлекало. Он был полностью поглощен делами Верховного Совета СССР, где работал на постоянной основе. Но вскоре распался Советский Союз, и наши связи временно прекратились. Общение продолжилось уже в период агрессии Грузии против народа Абхазии.

Исторически адыги и абхазы были соседями, и поэтому у наших народов много общего. Когда в Абхазии началась война, Адыгея не могла остаться безучастной. Тогда поднялся весь Северный Кавказ. В то время надо было решать очень важные для Абхазии вопросы, и мы большей частью общались как государственные деятели, но не только. Я глубоко переживал трагедию абхазского народа, делал все, чтобы помочь нашим братьям. От Адыгеи были назначены спецпредставители, занимавшиеся доставкой гуманитарной помощи в обход грузинских постов. Между республиками Северного Кавказа была создана еще в 1991 году Ассоциация по экономическому сотрудничеству, куда была включена и Абхазия. В связи с этим Владислав Григорьевич часто бывал в Адыгее, у меня дома. Вместе мы выезжали в места, где проводились встречи Ассоциации. Наши отношения становились более тесными. Они непосредственно повлияли и на отношения между нашими республиками – открытые, братские, чистые.

Я приезжал после окончания войны в Абхазию и был поражен последствиями войны: некогда цветущая республика предстала передо мной в ужасающих картинах. Радует, что страна хотя и медленно, но начала восстанавливаться.

В 2003 году я был на праздновании 15-летия Независимости Республики Абхазия, где присутствовали почти все руководители Северного Кавказа. После торжеств я заехал к Владиславу Григорьевичу в Пицунду. К этому времени он был уже серьезно болен. Я просидел у него более часа, мы говорили, вспоминали о делах былых и обсуждали настоящие.

Годы войны оставили тяжелые следы во всех сферах жизни Абхазии. Традиционные для республики туризм, сельское хозяйство и прочие отрасли экономики пришли в упадок. Сегодня с новым Президентом продолжается восстановление и развитие Абхазии. Я искренне рад этому и желаю процветания республике и успехов новому руководству, Президенту Раулю Хаджимба.

Меня радует отношение к памяти Владислава Ардзинба. Народ должен чтить и помнить сыновей-героев, посвятивших себя служению своему народу и своей земле. Без прошлого нет будущего. Владислав Ардзинба был Первым Президентом в судьбоносное время для Абхазии. На собственном опыте знаю, как тяжело быть первопроходцем.

Задача нынешних и будущих руководителей – сохранить и укрепить в последующих поколениях память о Первом Президенте независимой Абхазии, о его месте в истории народа, его личном вкладе. Способов и методов увековечивания памяти о сыне Абхазии много, и мне думается, лучшим советником здесь является сам народ, служению которому Владислав Ардзинба посвятил свою жизнь без остатка.

Секрет дипломатии Аслана Джаримова

Аслан Алиевич Джаримов родился 7 ноября в 1939 году в ауле Егерухай Кошехабльского района Адыгейской автономной области, в семье крестьянина. Получив аттестат о среднем образовании, он уезжает в Краснодар и поступает в Кубанский сельскохозяйственный институт. С этого момента судьба его прочно связала с Кубанью. Здесь он получил высшее образование, окончил аспирантуру и получил ученую степень, приобрел спортивную славу, проявил себя талантливым организатором и руководителем.

Студенческие годы для Аслана Алиевича оказались на редкость плодотворными. На одаренного и физически развитого студента сразу обратили внимание и преподаватели, и тренеры. Преподаватели постоянно привлекали его к научно-исследовательской работе, а тренеры изо всех сил старались удержать в спорте. И он оказался перед выбором. После недолгих раздумий им было принято решение: спорт и учеба не только друг другу не мешают, а составляют единое целое. Необходимо только предъявить к себе жесткие требования – использовать полноценно каждую минуту. Результатов не пришлось долго ждать. В 1962 году А.Джаримов выполнил норму мастера спорта СССР по борьбе самбо. С 1961 по 1964 годы был бессменным чемпионом Центрального Совета ДСО «Буревестник». В 1963 году в Казани завоевал чемпионский титул на Всероссийских студенческих играх.

В 1964 году А.Джаримов завершил учебу в Кубанском сельскохозяйственном институте, но с большим спортом он так и не расстался. В 1968 году он вновь становится чемпионом Центрального Совета ДСО «Урожай».

Свою трудовую деятельность Аслан Алиевич начал агрономом-семеноводом в колхозе «Путь к коммунизму». Затем его перевели старшим экономистом Кошехабльского райсельхозуправления. Получив производственную закалку, Аслан Джаримов вновь приходит в свой родной Кубанский сельскохозяйственный институт. Теперь он аспирант кафедры экономики. В это время ярко проявляются его способности исследователя. Учеба в аспирантуре завершилась успешной защитой диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Затем А.Джаримов занимает ответственные посты: начальника планово-экономического отдела управления сельского хозяйства Адыгейского облисполкома, заместителя заведующего сельхозотделом Адыгейского обкома КПСС, директора Адыгейской областной государственной сельскохозяйственной опытной станции. В последующие годы занимал должности заведующего сельхозотделом, а затем – секретаря Адыгейского обкома КПСС по сельскому хозяйству. Позже, уже в третий раз, судьба его направляет на Кубань. Он начинает работать секретарём Краснодарского крайкома КПСС в отделе, курирующем агропромышленный комплекс. В это время ярко проявляются организаторские способности Аслана Алиевича, деловой и высокопрофессиональный стиль его работы. Он был лично знаком не только с руководителями хозяйств, но и со специалистами среднего звена; его зоркий взгляд быстро улавливал недостатки и их причины; рекомендации с его стороны были конкретными и хорошо продуманными.

18 января 1989 года Аслан Алиевич был избран первым секретарем Адыгейского обкома КПСС, а в марте 1990 года – председателем Совета народных депутатов Адыгейской автономной области. В январе 1992 года А.Джаримов в результате всенародных выборов стал первым Президентом Республики Адыгея. На этом посту он находился два срока. Секрет феномена А.А.Джаримова, обеспечившего победу на президентских выборах, кроется в его дипломатии, уважительном отношении к мнению других, взвешенности и уравновешенности. В человеке он ценит, прежде всего, честность, уравновешенность и порядочность.

В сложной обстановке 90-х годов взять на себя ответственность за судьбу республики по плечу далеко не каждому. Соратники и друзья помнят высказывания Аслана Алиевича после его избрания президентом. Он сказал: «Я четко представляю ответственность, которая ложится на плечи исполнительной власти. Но иначе жить не могу, когда решается судьба Адыгеи». Решая крупные народнохозяйственные задачи, Аслан Алиевич не порывает связи с наукой. Он защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора экономических наук. Ему присвоено ученое звание профессора. Аслан Аливич – действительный член нескольких академий.

Академик А.Джаримов – автор более 100 публикаций. Одной из главнейших задач А.Джаримов считает проведение экономической реформы в республике. Под его руководством разработаны и внедрены различные программы. В них отображены оригинальные модели механизма включения производственно-экономического комплекса Республики Адыгея в экономическое пространство Российской Федерации. Особый интерес представляет раздел монографии, освещающий проблемы взаимодействия субъектов регионально-рыночного хозяйства. С точки зрения перспектив, организация на базе народнохозяйственного комплекса Адыгеи зоны свободного предпринимательства, несомненно, будет способствовать созданию благоприятного инвестиционного климата, привлечению в республику крупных капиталовложений и, в конечном счете, – повышению материального благосостояния жителей Адыгеи.

Народ Адыгеи сделал правильный выбор. Народ благодарен своему герою.

Миротворец, орденоносец, отец

Важнейшим направлением своей деятельности как Президента Аслан Алиевич считает обеспечение мира, стабильности, межнационального согласия в Адыгее, укрепление дружбы с братским русским народом.

– Все народы на земле – соседи, – подчеркивает А.Джаримов, – вместе мы сильны. Моя республика и Россия – понятия неразрывные. Новую Конституцию мы получили из рук Российской Федерации, из рук великого русского народа, великодушного, доброго, способного объединять вокруг себя все 150 наций и народностей, проживающих на просторах России.

Крупным событием в общественно-политической и культурной жизни Республики Адыгея явилось опубликование новой монографии А.Джаримова «Адыгея: от автономии к республике» (Майкоп, 1996). В этой фундаментальной работе, посвященной становлению и развитию государственности Адыгеи, последний раздел затрагивает наиболее «острые» проблемы взаимоотношений России с северокавказскими республиками. На фоне всплеска межнациональных распрей во многих регионах бывшего СССР в 90-е годы руководство Республики Адыгея отличалось трезвой, взвешенной политикой, являясь своеобразным «зеленым оазисом», гарантом мира и спокойствия в Северокавказском регионе. В динамичном и бесконфликтном развитии республики – большая заслуга Аслана Алиевича Джаримова.

Аслан Алиевич Джаримов является лауреатом международной премии «За содействие миру на Кавказе». На вопрос, насколько опасны национальные конфликты, он отвечает так:

– Для многонационального Кавказа – это самая большая опасность. Поэтому в августе 1992 года на посту Президента я инициировал встречу руководителей регионов Северного Кавказа в Армавире, где обсуждался грузино-абхазский конфликт. Ночью на военном самолёте мы вылетели в Москву. Армавирская встреча стала прологом к переговорам противоборствующих сторон в Москве 3 сентября 1992 года с участием Бориса Ельцина, Эдуарда Шеварднадзе и Владислава Ардзинба.

Я считаю, что ни в коем случае нельзя замалчивать национальные конфликты. Раздуть их можно в считанные дни, уладить – крайне сложно. Из разногласий они перерастают в войны. Это мы видели в Нагорном Карабахе, Грузии, Чечне, Южной Осетии. Поэтому в 1994 году, в канун 130-летия окончания Кавказской войны, я, руководители Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии попросили Ельцина обратиться к горским народам. Это обращение Президент РФ сделал 21 мая 1994 года. В нём борьба горцев за свободу и независимость была признана справедливой. Это во многом способствовало снятию напряжённости в общественно-политической жизни Северного Кавказа.

С 2002 по 2003 годы Аслан Джаримов работает заместителем Полномочного представителя Президента РФ в Южном Федеральном округе. В 2003 году он был назначен Генеральным консулом Российской Федерации в городе Варна в Болгарии. Именем Аслана Джаримова названа улица в ауле Кошехабльского района.

За большой личный вклад в социально-экономическое развитие республики и укрепление дружбы и сотрудничества между народами А.Джаримов был награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

За заслуги перед народом, связанные с развитием российской государственности, достижениями в труде, науке, культуре, искусстве, укреплением дружбы и сотрудничества между народами, он был награждён орденом Дружбы. Является кавалером ордена «Знак Почёта» и Золотого Почётного знака «Общественное признание».

В семье Аслана и Фатимы Джаримовых две дочери – Анжела (по мужу Тлехас) и Бэла.

Публикацию подготовила Русудан БАРГАНДЖИЯ

В публикации использованы материалы из личного архива А.Джаримова и личных воспоминаний его соратников и друзей.

Номер: 106Выпуск: 3846Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ