ПРИЕМ ДЕЛЕГАЦИИ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Глава делегации, руководитель Администрации главы Кабардино-Балкарской Республики Мухамед Кодзоков выразил уверенность, что намеченные Президентом Республики Абхазия планы будут реализованы.

«Кабардино-Балкария и Абхазия всегда дружили, дружат и будут дружить. Ровно год назад мы были в Абхазии, и видим, как республика развивается. Нам очень приятно, и мы уверены, что планы, которые Вы наметили с коллегами, будут исполнены. А мы всегда будем рядом», – сказал он.

Глава государства отметил важное значение развития сотрудничества между Республикой Абхазия и Кабардино-Балкарской Республикой: «Мы больше чем соседи с Кабардино-Балкарией, мы – братские народы, нас не разделить. Мы благодарны всем, кто помог нам во время войны».

Номер: 106Выпуск: 3845Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА