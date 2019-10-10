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10.10.2019
Номер: 106
Выпуск: 3846
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА
ПРИЕМ ДЕЛЕГАЦИИ
РЕСПУБЛИКА НИКАРАГУА
Президент выразил благодарность Чрезвычайному и Полномочному Послу Республики Никарагуа в Республике Абхазия Альбе Асусене Торрес-Мехия за участие в инаугурации. Он также подчеркнул важное значение развития отношений между Абхазией и Никаргуа и пожелал процветания и благополучия народу и руководству Никарагуа.
Посол от имени руководства Никарагуа выразила поддержку Абхазии, пожелала удачи и процветания и выразила готовность и в дальнейшем прикладывать усилия для развития сотрудничества.
Номер: 106
Выпуск: 3846
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА