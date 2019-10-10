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ПРИЕМ ДЕЛЕГАЦИИ 10.10.2019

ПРИЕМ ДЕЛЕГАЦИИ

РЕСПУБЛИКА НИКАРАГУА

Президент выразил благодарность Чрезвычайному и Полномочному Послу Республики Никарагуа в Республике Абхазия Альбе Асусене Торрес-Мехия за участие в инаугурации. Он также подчеркнул важное значение развития отношений между Абхазией и Никаргуа и пожелал процветания и благополучия народу и руководству Никарагуа.

Посол от имени руководства Никарагуа выразила поддержку Абхазии, пожелала удачи и процветания и выразила готовность и в дальнейшем прикладывать усилия для развития сотрудничества.


Номер:  106
Выпуск:  3846
Рубрика:  политика
Автор:  Официальный сайт Президента РА

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