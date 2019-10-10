ПРИЕМ ДЕЛЕГАЦИИ

РЕСПУБЛИКА НИКАРАГУА

Президент выразил благодарность Чрезвычайному и Полномочному Послу Республики Никарагуа в Республике Абхазия Альбе Асусене Торрес-Мехия за участие в инаугурации. Он также подчеркнул важное значение развития отношений между Абхазией и Никаргуа и пожелал процветания и благополучия народу и руководству Никарагуа.

Посол от имени руководства Никарагуа выразила поддержку Абхазии, пожелала удачи и процветания и выразила готовность и в дальнейшем прикладывать усилия для развития сотрудничества.

Номер: 106Выпуск: 3846Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА