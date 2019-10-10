ПРИЕМ ДЕЛЕГАЦИИ

РЕСПУБЛИКА АРЦАХ

«Рады видеть вас в Абхазии, искренне благодарен руководству и народу Арцаха, которые с таким теплом относятся к нам. У нас сложились хорошие отношения. Наши отношения, несомненно, должны развиваться, тем более что есть значительная часть ваших братьев в Абхазии, которые вносят свой весомый вклад в ее развитие», – отметил Р.Хаджимба.

Глава делегации Республики Арцах министр культуры Лерник Ованнисян еще раз поздравил Президента с официальным вступлением в должность.

«Абхазо-армянские отношения имеют глубокие корни, и мы хотим, чтобы они развивались еще больше. Республика Арцах всегда считала Республику Абхазия своим другом, и не только на словах, но и на деле. Мы – народы с одинаковой судьбой, нас связывает многое. Мы хотим развивать культурные связи, и уже есть хороший фундамент для этого», – сказал он.

Номер: 106Выпуск: 3846Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА