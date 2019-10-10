ПРИЕМ ДЕЛЕГАЦИИ

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

«Связи с нашими братьями, Северной и Южной Осетией очень тесны, и они нарастают с каждым разом. Для нас это очень важно, и мы нацелены на то, чтобы наши отношения приумножались и были полезны для наших народов. Нам нужно ставить задачи перед будущими поколениями, чтобы связи укреплялись и нарастали», – отметил глава государства.

Председатель Конституционного Суда Республики Северная Осетия – Алания Станислав Кесаев поблагодарил Президента за прием и выразил пожелания удачи и успехов в деятельности на посту главы государства.

«Мы в восхищении от Вашего послания, Вы все расставили по своим местам, и самое главное то, что новое руководство должно продолжить дела, которые были начаты. Поздравляем Вас от души, желаем удачи, и готовы быть рядом во всем».

Номер: 106Выпуск: 3846Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА