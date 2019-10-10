ПРИЕМ ДЕЛЕГАЦИИ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

Заместитель Председателя Народного Собрания Карачаево-Черкесской Республики, председатель Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса Мусса Экзеков поздравил Президента и пожелал ему успехов в деятельности на посту главы государства.

«От всей души желаю сформировать надежную, профессиональную команду, которая будет быстро и качественно воплощать задачи, которые Вы будете перед ними ставить. Мы будем всячески содействовать, вместе будем двигаться вперед, развиваться и создавать большие возможности для наших сограждан за рубежом, которые видят свое будущее только с Абхазией. Я думаю, это очень серьезная опора, которая тоже будет содействовать развитию государства. Удачи и успехов, мы вместе, и будем вместе созидать», – сказал он.

Глава государства поблагодарил за поздравление и отметил важность связей с братскими народами Северного Кавказа.

«Самые добрые пожелания нашим братьям в Карачаево-Черкесии. В сложные времена, когда была война, ребята пришли к нам на помощь. Теперь уже и в мирной жизни хочется, чтобы мы были более сплоченными и решали задачи, которые стоят перед нами», – отметил Р.Д.Хаджимба.

Номер: 106Выпуск: 3846Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА