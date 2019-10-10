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10.10.2019
Номер: 106
Выпуск: 3846
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА
ПРИЕМ ДЕЛЕГАЦИИ
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Заместитель Председателя Парламента Чеченской Республики Шаид Жамалдаев поздравил Рауля Хаджимба с официальным вступлением в должность Президента Республики Абхазия и пожелал народу Абхазии процветания и решения проблем в сфере демографии.
Глава государства поблагодарил гостя за участие в инаугурации и пожелал счастья и благополучия руководству и народу Чеченской Республики. На встрече также обсуждались вопросы развития и укрепления связей между Республикой Абхазия и братскими народами Северного Кавказа.
Номер: 106
Выпуск: 3846
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА