ПРИЕМ ДЕЛЕГАЦИИ

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Заместитель Председателя Парламента Чеченской Республики Шаид Жамалдаев поздравил Рауля Хаджимба с официальным вступлением в должность Президента Республики Абхазия и пожелал народу Абхазии процветания и решения проблем в сфере демографии.

Глава государства поблагодарил гостя за участие в инаугурации и пожелал счастья и благополучия руководству и народу Чеченской Республики. На встрече также обсуждались вопросы развития и укрепления связей между Республикой Абхазия и братскими народами Северного Кавказа.

Номер: 106Выпуск: 3846Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА