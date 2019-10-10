ПРИЕМ ДЕЛЕГАЦИИ

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ

«Наши братские народы связаны тесными узами. Мы хорошо помним, как наши братья одни из первых поднялись на защиту Абхазии. И сегодня мы продолжаем выстраивать эти отношения. Многое сделано в сфере культуры, образования, экономики, и эти процессы нужно еще более активно продолжать», – сказал глава государства.

Председатель Государственного совета – Хасэ Республики Адыгея Владимир Нарожный выразил слова признательности руководству и народу Республики Абхазия.

«Народ Адыгеи всегда очень трепетно относился к родной Абхазии. Хочу выразить слова глубокой благодарности от народа Республики Адыгея. Спасибо за Ваше внимание к представителям Адыгеи, кто встал на защиту Абхазии, это очень дорогого стоит. Глава Республики Адыгея никогда не забывает о братской Абхазии. Наши корни едины, и никто и никогда не разрушит эти вековые отношения», – сказал он.

Номер: 106Выпуск: 3846Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА