Встреча

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба встретился с депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации I, VI, V и VII созывов, первым заместителем председателя Комитета Государственной Думы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константином Затулиным и депутатом Государственной Думы Российской Федерации от Коммунистической партии Российской Федерации Александром Ющенко.

Рауль Хаджимба поблагодарил гостей за участие в инаугурации и отметил важность развития и укрепления связей между парламентариями Абхазии и России.

Номер: 106Выпуск: 3846Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА