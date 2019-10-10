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10.10.2019
Номер: 106
Выпуск: 3846
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА
Встреча
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба встретился с депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации I, VI, V и VII созывов, первым заместителем председателя Комитета Государственной Думы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константином Затулиным и депутатом Государственной Думы Российской Федерации от Коммунистической партии Российской Федерации Александром Ющенко.
Рауль Хаджимба поблагодарил гостей за участие в инаугурации и отметил важность развития и укрепления связей между парламентариями Абхазии и России.
Номер: 106
Выпуск: 3846
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА