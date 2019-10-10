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10.10.2019
Номер: 106
Выпуск: 3846
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА
ПРЕЗИДЕНТА ТАКЖЕ ПОЗДРАВИЛИ:
Заместитель председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Ольга Тимофеева, Председатель Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики Александр Коршунов зачитал поздравительную ноту Президента Приднестровской Молдавской Республики Вадима Красносельского, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, министр иностранных дел Луганской Народной Республики Владимир Дейнего, руководитель Администрации главы Кабардино-Балкарской Республики Мухамед Кодзоков зачитал приветственный адрес главы КБР Казбека Кокова.
Номер: 106
Выпуск: 3846
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА